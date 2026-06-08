Malagón reaparece y lanza mensaje a la Selección Mexicana

Se acerca el inicio de la Copa del Mundo y la Selección Mexicana debuta ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México; en donde todo parece indicar que Tala Rangel será el titular, respecto al tema Ángel Malagón reapareció para hablar de sus compañeros en la portería.

“Yo creo que el equipo tiene la capacidad para hacer un buen Mundial y sobre todo el hambre. El que juegue yo creo que va a hacer las cosas de buena forma, no quisiera meterme ahí, Juanito, Pedrito, Luisito…”, dijo en un evento para FOX Sports y no se quiso adjudicar un favorito sobre la portería.

Malagón resaltó su apoyo desde afuera: “Desde acá, desde nuestra trinchera los vamos a apoyar porque me daría mucho gusto que lleguen lejos…“Sobre todo súmale que estamos aquí en casa y hay que sacarle ventaja a la localía, a la gente, a la altura”.

Luis Ángel Malagón en concentración con la Selección Mexicana | Imago7

¿Qué lesión sufrió Malagón?

Luis Ángel Malagón salió lesionado del partido entre América y Philadelphia Union, correspondiente al partido de Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup. A tres meses del inicio de la Copa del Mundo, el portero mexicano de las Águilas y uno de los posibles arqueros de la Selección Mexicana en el Mundial sufrió una lesión que aparentemente es en el tendón de Aquiles.

En el minuto 37 del duelo entre Philadelphia y América en el Subaru Park, las malas noticias en la portería azulcrema se hicieron presentes. Cuando corría el primer tiempo con normalidad, incluso en una jugada que no parecía tener complicaciones, Malagón sufrió una lesión que le impidió continuar en el terreno de juego.

Cuando Luis Ángel recibió un balón de uno de sus defensores, al momento de intentar despejar, el arquero sintió una molestia inmediata en la zona del tobillo izquierdo. Cuando el guardameta quiso despejar la esférica, en uno de los pasos que dio fue donde se presentó la lesión, la cual le impidió tanto contactar el balón y de inmediato encendió las alarmas.

Memo Ochoa y Luis Ángel Malagón en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Quién ha tenido más continuidad con Aguirre?

En la era del ‘Vasco’ el 'Tala' Rangel inició su camino como el tercer portero del equipo nacional, con pocas posibilidades de sumar minutos, pero con el paso de las convocatorias fue escalando posiciones, debido a la lesión de Malagón.

Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT