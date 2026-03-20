"Memo es una inspiración": Luis 'Mochis' Cardenas elogia al arquero de la Selección Mexicana

Luis 'Mochis' Cárdenas habló sobre la posibilidad de que Javier Aguirre lleve a la Copa del Mundo 2026 al experimentado portero Guillermo Ochoa ya que la Selección Mexicana no podrá contar con el arquero americanista Luis Ángel Malagón debido a una lesión.

Luis Cárdenas disputando un partido con Rayados de Monterrey l MEXSPORT

El guardameta del conjunto regio apuntó que si el estratega de la Selección Mexicana considera óptimo y factible llevar al Mundial al portero del AEL Limassol, entonces se le tiene que apoyar.

El 'Mochis' aseguró que Memo Ochoa es una inspiración para él, por lo que ha conseguido en su carrera y por los equipos en los que ha jugado. Considera que es sin duda la mejor opción para cuidar la meta nacional.

Es un histórico del futbol mexicano, por algo ha hecho lo que ha hecho y ha conseguido lo que ha conseguido; si el cuerpo técnico decide que es él, todos como mexicanos debemos apoyarlo. En lo personal es alguien que inspira porque ha jugado en todos lados y es muy importante para nosotros

Guillermo Ochoa en un calentamiento con la Selección Mexicana l MEXSPORT

El actual arquero del AEL Limassol, Guillermo Ochoa, ve la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo consecutiva, aunque en los planes de Javier Aguirre, el guardameta titular será Raúl 'Tala' Rangel, Memo siempre ha sido un referente en los Mundiales para México.

Actualmente, Memo vive una temporada complicada en la Primera División de Chipre, el pasado fin de semana su equipo AEL Limassol fue derrotado por el Omonia Aradippou y con este resultado quedan aún más en peligro de perder la categoría de Primera División.

Cárdenas no se ve actualmente visitiendo el jersey de México

Luis Cárdenas calentando con Rayados l MEXSPORT

Referente al tema de Selección Mexicana, el cancerbero de 'La Pandilla' no se candidateó actualmente para vestir el uniforme del combinado nacional sino que busca brillar en Rayados y en algún momento poder llamar la atención de Aguirre para que se le dé la oportunidad.