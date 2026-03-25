Noelia, joven de 25 años, obtiene aval para eutanasia: mañana es su último día de vida

Noelia Castillo, una joven de 25 años originaria de Barcelona, logró el aval de la justicia para acceder a la eutanasia, tras un proceso legal que se extendió por más de un año. Luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldara su decisión, la joven ya tiene fecha para el procedimiento, programado para el jueves 26 de marzo.

Su historia ha generado conmoción y debate, pues desde 2022 quedó parapléjica tras un intento de suicidio, lo que derivó en un deterioro físico y emocional que, según sus propias palabras, la llevó a solicitar el derecho a morir dignamente.

Sus padres recurrieron a estancias legales para frenar la eutanasia de su hija, pero un tribunal europeo falló a favor de la joven / Especial

“Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?”, expresó.

Un proceso legal marcado por la oposición familiar

Aunque en julio de 2024 la Generalitat aprobó su solicitud, el proceso se detuvo debido a la oposición de su padre, quien, con apoyo de organizaciones legales, intentó frenar la eutanasia argumentando que la joven no tenía plena capacidad mental para decidir.

El caso avanzó por distintas instancias judiciales hasta llegar a tribunales europeos, donde finalmente se reconoció su derecho a decidir sobre su vida. Durante ese tiempo, Noelia enfrentó no solo el dolor físico, sino también un conflicto familiar profundo. “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará”, declaró.

Noelia dijo en entrevista que no quiere ser ejemplo de nadie pero no puede más con su dolor de vivir / Especial

El deseo de despedirse en sus propios términos

La joven también compartió, en una única entrevista, cómo quiere vivir sus últimos momentos, destacando que desea hacerlo en un entorno donde se siente segura.

“Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré; [será] algo sencillo”.

Asimismo, dejó claro que, aunque invitó a su familia a despedirse, prefiere estar sola en el momento final. “No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”, afirmó en entrevista.

Desde pequeña entró en depresión por varios problemas en su familia y trató de quitarse la vida en varias ocasiones / Especial

Un caso que reabre el debate sobre la eutanasia

El caso de Noelia ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, especialmente en situaciones donde el sufrimiento físico y emocional es constante.

“Por fin lo he conseguido. A ver si ya puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, dijo la joven, dejando un mensaje que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

Su historia marca un precedente en Europa y evidencia los retos legales, éticos y familiares que rodean este tipo de decisiones.