Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Noelia, joven de 25 años, obtiene aval para eutanasia: mañana es su último día de vida

La chica afirma que se pondrá un vestido bonito para despedirse del mundo / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:04 - 25 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Su caso reabre el debate sobre la muerte digna tras una larga batalla legal y la negación de sus padres

Noelia Castillo, una joven de 25 años originaria de Barcelona, logró el aval de la justicia para acceder a la eutanasia, tras un proceso legal que se extendió por más de un año. Luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldara su decisión, la joven ya tiene fecha para el procedimiento, programado para el jueves 26 de marzo.

Su historia ha generado conmoción y debate, pues desde 2022 quedó parapléjica tras un intento de suicidio, lo que derivó en un deterioro físico y emocional que, según sus propias palabras, la llevó a solicitar el derecho a morir dignamente. 

Sus padres recurrieron a estancias legales para frenar la eutanasia de su hija, pero un tribunal europeo falló a favor de la joven / Especial

“Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?”, expresó.

Un proceso legal marcado por la oposición familiar

Aunque en julio de 2024 la Generalitat aprobó su solicitud, el proceso se detuvo debido a la oposición de su padre, quien, con apoyo de organizaciones legales, intentó frenar la eutanasia argumentando que la joven no tenía plena capacidad mental para decidir.

El caso avanzó por distintas instancias judiciales hasta llegar a tribunales europeos, donde finalmente se reconoció su derecho a decidir sobre su vida. Durante ese tiempo, Noelia enfrentó no solo el dolor físico, sino también un conflicto familiar profundo. “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará”, declaró.

Noelia dijo en entrevista que no quiere ser ejemplo de nadie pero no puede más con su dolor de vivir / Especial

El deseo de despedirse en sus propios términos

La joven también compartió, en una única entrevista, cómo quiere vivir sus últimos momentos, destacando que desea hacerlo en un entorno donde se siente segura. 

“Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré; [será] algo sencillo”.

Asimismo, dejó claro que, aunque invitó a su familia a despedirse, prefiere estar sola en el momento final. “No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”, afirmó en entrevista.

Desde pequeña entró en depresión por varios problemas en su familia y trató de quitarse la vida en varias ocasiones / Especial

Un caso que reabre el debate sobre la eutanasia

El caso de Noelia ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, especialmente en situaciones donde el sufrimiento físico y emocional es constante.

“Por fin lo he conseguido. A ver si ya puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, dijo la joven, dejando un mensaje que ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

Su historia marca un precedente en Europa y evidencia los retos legales, éticos y familiares que rodean este tipo de decisiones.

Los dolores en su cuerpo y la depresión no la dejan vivir en paz, por eso solicitó la eutanasia / Especial
Últimos videos
Lo Último
16:13 Edgar Guerra recibe dura sanción tras agredir a un árbitro
16:04 Noelia, joven de 25 años, obtiene aval para eutanasia: mañana es su último día de vida
15:52 ¡“¿Qué pasa, wey?!” Joao Félix sorprende con reacción muy mexicana al llegar al país
15:51 VIDEO: Trabajador llora cuando capta a carritos de supermercado moverse solos
15:27 ¿Fin de las redes sociales? Meta y YouTube pierden juicio por crear adicción en jóvenes
15:19 UEFA multa al Benfica por racismo de aficionados en juego ante Real Madrid
15:14 Revelan el motivo detrás del arresto de Julio Ibáñez en Sudáfrica; sigue en arraigo
15:11 HBO lanza primer tráiler de la serie de Harry Potter: así luce el regreso a Hogwarts
15:08 ¿Cuándo y dónde ver República Checa vs. Irlanda?
15:03 ¿Qué hay detrás del término incel y su relación con el ataque en una preparatoria de Michoacán?
Tendencia
1
Empelotados Revelan el motivo detrás del arresto de Julio Ibáñez en Sudáfrica; sigue en arraigo
2
Futbol Nacional Anthony Martial separado de Rayados por indisciplina
3
Box ¡Canelo! está de vuelta! Va por el título mundial en septiembre ante Mbilli
4
Futbol Nacional FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores
5
Futbol ¡Última oportunidad! FIFA confirma fecha para la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026
6
Futbol ¿Sigue los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. entrena con categorías inferiores del Real Madrid
Te recomendamos
Edgar Guerra recibe dura sanción tras agredir a un árbitro
Futbol Nacional
25/03/2026
Edgar Guerra recibe dura sanción tras agredir a un árbitro
Noelia, joven de 25 años, obtiene aval para eutanasia: mañana es su último día de vida
Contra
25/03/2026
Noelia, joven de 25 años, obtiene aval para eutanasia: mañana es su último día de vida
¡“¿Qué pasa, wey?!” Joao Félix sorprende con reacción muy mexicana al llegar al país
Futbol
25/03/2026
¡“¿Qué pasa, wey?!” Joao Félix sorprende con reacción muy mexicana al llegar al país
VIDEO: Trabajador llora cuando capta a carritos de supermercado moverse solos
Contra
25/03/2026
VIDEO: Trabajador llora cuando capta a carritos de supermercado moverse solos
¿Fin de las redes sociales? Meta y YouTube pierden juicio por crear adicción en jóvenes
Contra
25/03/2026
¿Fin de las redes sociales? Meta y YouTube pierden juicio por crear adicción en jóvenes
Vinicius reclama durante el partido ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
25/03/2026
UEFA multa al Benfica por racismo de aficionados en juego ante Real Madrid