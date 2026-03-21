Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?

Miles de estudiantes en México recibirán un pago doble de las Becas para el Bienestar durante abril de 2026, luego de que autoridades educativas confirmaran un ajuste en la dispersión de recursos.

Las Becas se depositan a través del Banco del Bienestar. / X

¿Quiénes recibirán el pago doble de Becas Bienestar?

De acuerdo con información oficial de los Programas para el Bienestar, el pago doble aplicará únicamente para estudiantes inscritos en: Beca Benito Juárez de Educación Media Superior

Jóvenes Escribiendo el Futuro (nivel superior) Esto significa que no todos los beneficiarios de programas sociales recibirán este ajuste, sino solo quienes forman parte de estos apoyos educativos.

¿De cuánto será el pago doble en abril 2026?

Los montos dependen del nivel educativo del beneficiario, ya que corresponden a la suma de dos bimestres: Bachillerato (Beca Benito Juárez): 3,800 pesos (1,900 por bimestre)

Universidad (Jóvenes Escribiendo el Futuro): 11,600 pesos (5,800 por bimestre) Este depósito cubre los periodos enero-febrero y marzo-abril de 2026, por lo que no se trata de un pago extra, sino de una acumulación de apoyos.

Estudiantes de bachillerato recibirán 3,800 pesos por el pago doble de la Beca Benito Juárez. / FB: Noticias Bienestar

¿Por qué habrá pago doble de las Becas Bienestar?

El ajuste responde a una reprogramación en el calendario de pagos, derivada de procesos administrativos como la validación de matrícula de estudiantes.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que el depósito conjunto se realizó tras completar estos procesos, lo que permitió liberar los recursos acumulados.

Universitarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro obtendrán hasta 11,600 pesos en abril. / Programas para el Bienestar

¿Cuándo depositan el pago doble de las Becas Bienestar?

Las autoridades confirmaron que el pago se realizará durante el mes de abril de 2026, aunque el calendario específico será publicado posteriormente.

El pago doble no es extra, sino la suma de los bimestres enero-febrero y marzo-abril. / iStock