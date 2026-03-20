Flores amarillas el 21 de marzo: el verdadero significado detrás de esta tradición viral

Regalar flores amarillas el 21 de marzo se ha convertido en una tradición popular en redes sociales y en la vida cotidiana. Lo que comenzó como una referencia cultural, hoy es un gesto cargado de simbolismo que coincide con un momento clave del año: la llegada de la primavera.

Cada año, miles de personas regalan flores amarillas como muestra de cariño. / iStock

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

La costumbre tiene dos orígenes principales que se han combinado con el tiempo.

Por un lado, está el impacto cultural de la canción “Flores amarillas”, interpretada por Florencia Bertotti en la telenovela Floricienta, donde este tipo de flores simbolizan el amor ideal y el deseo de ser correspondido.

Por otro, la fecha coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, una etapa asociada con el renacimiento, los nuevos comienzos y la renovación. La combinación de ambos factores hizo que el 21 de marzo se consolidara como el día perfecto para regalar flores amarillas.

El significado de regalar flores amarillas proviene de la telenovela argentina Floricienta. / RS

¿Qué significan las flores amarillas?

Más allá de la tendencia viral, las flores amarillas tienen un significado universal relacionado con emociones positivas. De acuerdo con distintas tradiciones culturales, este color está vinculado con: La alegría y la energía

La amistad y el cariño

La esperanza y los nuevos comienzos

La prosperidad y los buenos deseos En ese sentido, regalar flores amarillas no solo es un gesto romántico, también puede expresar afecto hacia amigos, familia o incluso hacia uno mismo.

El color amarillo está asociado con la felicidad, la energía y los buenos deseos.. / Pixabay

De tendencia viral a tradición global

En los últimos años, redes sociales como TikTok e Instagram han impulsado esta práctica, convirtiéndola en un fenómeno que se repite cada año.

Usuarios comparten fotos, videos y mensajes relacionados con flores amarillas, lo que ha reforzado su popularidad entre distintas generaciones.

Además, comercios y florerías han adoptado la fecha como una oportunidad para promover este tipo de arreglos, consolidando el 21 de marzo como una celebración no oficial.