Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
CJNG sigue activo y es altamente peligroso, advierte Omar García Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa activo y representa una de las principales amenazas en materia de seguridad en México.
¿El CJNG sigue siendo peligroso tras la caída de “El Mencho”?
De acuerdo con el funcionario, la estructura del grupo criminal no ha desaparecido, incluso después de la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.
“Es un grupo muy fuerte del crimen organizado… tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, afirmó.
Harfuch explicó que, aunque la neutralización de su líder representa un debilitamiento, esto no implica la desaparición del cártel, que mantiene operaciones en distintos estados del país.
Presencia nacional y capacidad operativa
El titular de seguridad señaló que el CJNG conserva una estructura activa y presencia en múltiples entidades, lo que le permite seguir operando.
Especialistas y autoridades coinciden en que este tipo de organizaciones pueden reorganizarse tras la caída de sus líderes, manteniendo su capacidad delictiva.
El CJNG es considerado uno de los grupos criminales más peligrosos del país, con operaciones relacionadas con el narcotráfico y otros delitos a gran escala.
Investigaciones tras operativo en Jalisco
Las declaraciones se dan luego del operativo realizado en Jalisco, donde fue abatido “El Mencho”.
Harfuch indicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de informar sobre los bienes y recursos asegurados tras estas acciones.