CJNG sigue activo y es altamente peligroso, advierte Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa activo y representa una de las principales amenazas en materia de seguridad en México.

El titular de seguridad, Omar García Harfuch, advirtió que el CJNG mantiene alta peligrosidad en el país. / AP

¿El CJNG sigue siendo peligroso tras la caída de “El Mencho”?

De acuerdo con el funcionario, la estructura del grupo criminal no ha desaparecido, incluso después de la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el cártel no desapareció y continúa operando. / AP

“Es un grupo muy fuerte del crimen organizado… tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, afirmó.

Harfuch explicó que, aunque la neutralización de su líder representa un debilitamiento, esto no implica la desaparición del cártel, que mantiene operaciones en distintos estados del país.

Presencia nacional y capacidad operativa

El titular de seguridad señaló que el CJNG conserva una estructura activa y presencia en múltiples entidades, lo que le permite seguir operando.

Especialistas y autoridades coinciden en que este tipo de organizaciones pueden reorganizarse tras la caída de sus líderes, manteniendo su capacidad delictiva.

El CJNG es considerado uno de los grupos criminales más peligrosos del país, con operaciones relacionadas con el narcotráfico y otros delitos a gran escala.

El CJNG es considerado uno de los grupos del crimen organizado más peligrosos en México. / AP

Investigaciones tras operativo en Jalisco

Las declaraciones se dan luego del operativo realizado en Jalisco, donde fue abatido “El Mencho”.

La Secretaría de Seguridad advierte que estos grupos pueden reorganizarse tras la caída de sus líderes. / RS