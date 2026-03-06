Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad

El Gobierno de México presentó el Plan Kukulkán, la estrategia nacional con la que busca garantizar la seguridad durante el Mundial de Futbol 2026, evento que se realizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. El operativo contempla coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para proteger sedes, turistas, delegaciones deportivas y actividades relacionadas con el torneo.





Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el plan se implementará en las tres ciudades mexicanas que serán sede del campeonato: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Para ello, el Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkán. diseñada para garantizar condiciones de protección antes durante y después de la realización de este evento internacional", señaló.

Estrategia nacional de seguridad para el Mundial

El Plan Kukulkán contempla un esquema de seguridad integral que incluye labores de prevención, inteligencia, vigilancia tecnológica y despliegue operativo. La estrategia busca anticipar riesgos y reforzar la coordinación institucional entre dependencias encargadas de seguridad pública y fuerzas armadas.



De acuerdo con el funcionario, el objetivo central es asegurar que el torneo internacional se desarrolle en condiciones seguras tanto para los asistentes como para las delegaciones deportivas y visitantes internacionales.

El propósito es asegurar que el evento se desarrolle en un entorno de seguridad, coordinación institucional y prevención de riesgos”, afirmó García Harfuch.

Despliegue de seguridad en sedes del torneo

El esquema contempla vigilancia en instalaciones estratégicas, entre ellas los estadios donde se disputarán los partidos, aeropuertos internacionales, zonas de entrenamiento, hoteles y espacios turísticos vinculados al torneo.

En el caso de Guadalajara, el plan considera la protección del Estadio Guadalajara, el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, dos zonas de entrenamiento, ocho hoteles y servicios de escolta para delegaciones.

Para esta sede se prevé el despliegue de 17,625 elementos de seguridad, entre personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y seguridad privada.

Fuerzas y recursos del operativo

El esquema operativo contempla recursos terrestres, tecnológicos y aéreos. En Guadalajara se contempla la movilización de 558 vehículos de distintas corporaciones, entre unidades tácticas, vehículos blindados y transporte para personal.

El plan también incluye equipo especializado de seguridad, como torres móviles de vigilancia, sistemas de barrido electrónico, unidades QBRNE para detección de amenazas químicas o biológicas, así como sistemas antidrones.

Además, el despliegue contempla activos biológicos y unidades de apoyo, entre ellos perros de detección y binomios montados para tareas de seguridad y control.

Resumen Plan Kukulkán 17,625 elementos de seguridad

558 vehículos

7 aeronaves

8 hoteles vigilados

2 zonas de entrenamiento protegidas

40 binomios montados

46 perros detectores

equipos antidrones, barrido electrónico y unidades QBRNE.

