Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
El Gobierno de México presentó el Plan Kukulkán, la estrategia nacional con la que busca garantizar la seguridad durante el Mundial de Futbol 2026, evento que se realizará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. El operativo contempla coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para proteger sedes, turistas, delegaciones deportivas y actividades relacionadas con el torneo.
Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el plan se implementará en las tres ciudades mexicanas que serán sede del campeonato: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Para ello, el Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkán. diseñada para garantizar condiciones de protección antes durante y después de la realización de este evento internacional", señaló.
Estrategia nacional de seguridad para el Mundial
El Plan Kukulkán contempla un esquema de seguridad integral que incluye labores de prevención, inteligencia, vigilancia tecnológica y despliegue operativo. La estrategia busca anticipar riesgos y reforzar la coordinación institucional entre dependencias encargadas de seguridad pública y fuerzas armadas.
De acuerdo con el funcionario, el objetivo central es asegurar que el torneo internacional se desarrolle en condiciones seguras tanto para los asistentes como para las delegaciones deportivas y visitantes internacionales.
El propósito es asegurar que el evento se desarrolle en un entorno de seguridad, coordinación institucional y prevención de riesgos”, afirmó García Harfuch.
Despliegue de seguridad en sedes del torneo
El esquema contempla vigilancia en instalaciones estratégicas, entre ellas los estadios donde se disputarán los partidos, aeropuertos internacionales, zonas de entrenamiento, hoteles y espacios turísticos vinculados al torneo.
En el caso de Guadalajara, el plan considera la protección del Estadio Guadalajara, el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, dos zonas de entrenamiento, ocho hoteles y servicios de escolta para delegaciones.
Para esta sede se prevé el despliegue de 17,625 elementos de seguridad, entre personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y seguridad privada.
"Plan Kukulkán":— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 6, 2026
Porque Harfuch presentó plan de seguridad para el Mundial 2026 en CDMX, Jalisco y Nuevo León pic.twitter.com/zd9SDoJDtc
Fuerzas y recursos del operativo
El esquema operativo contempla recursos terrestres, tecnológicos y aéreos. En Guadalajara se contempla la movilización de 558 vehículos de distintas corporaciones, entre unidades tácticas, vehículos blindados y transporte para personal.
El plan también incluye equipo especializado de seguridad, como torres móviles de vigilancia, sistemas de barrido electrónico, unidades QBRNE para detección de amenazas químicas o biológicas, así como sistemas antidrones.
Además, el despliegue contempla activos biológicos y unidades de apoyo, entre ellos perros de detección y binomios montados para tareas de seguridad y control.
Resumen Plan Kukulkán
17,625 elementos de seguridad
558 vehículos
7 aeronaves
8 hoteles vigilados
2 zonas de entrenamiento protegidas
40 binomios montados
46 perros detectores
equipos antidrones, barrido electrónico y unidades QBRNE.
Vigilancia aérea y coordinación institucional
La estrategia también contempla vigilancia desde el aire mediante aeronaves de las fuerzas armadas, entre ellas aviones T-6+, helicópteros UH-60, aeronaves King Air y helicópteros Saphire/J20 Arcturus.
Estas unidades permitirán realizar labores de reconocimiento, monitoreo y respuesta ante posibles incidentes durante las actividades del Mundial.
El Plan Kukulkán forma parte de la preparación del país para recibir uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, en el que México albergará partidos del torneo en tres ciudades sede.
Te puede interesar