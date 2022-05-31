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Futbol

Pumas: Aldrete tendrá la última palabra ante las ofertas auriazules

Aldrete en un partido de Cruz Azul | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:10 - 31 mayo 2022
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RÉCORD pudo saber que la oferta de Pumas a Cruz Azul está puesta y Aldrete tiene la decisión en sus manos

El interés de Pumas por Adrián Aldrete es real y si hay ofertas formales en la mesa; sin embargo, no hay nada cerrado, pues RÉCORD pudo saber que en Universidad están a la espera de la respuesta del propio jugador.

Y es que desde hace días trascendió que el jugador mexicano estaba en el radar auriazul, pero las pretensiones económicas eran muy altas para los estándares felinos, además de que otro de los equipos interesados en él son los Bravos de Juárez que no tienen problema con el asunto económico.

Hasta el momento se sabe que no hay nada cerrado al cien por ciento justamente porque Aldrete no ha contestado a la oferta felina, aunque confían en que acepte debido a que el defensa conoce perfectamente al técnico Andrés Lillini, pues coincidieron hace años cuando el timonel era el encargado de las fuerzas básicas de Monarcas Morelia y el jugador se estaba formando, por lo que Pumas espera que Lillini lo convenza.

En la posición donde normalmente se desempeña Adrián Aldrete, se encuentran Efraín Velarde y el joven Jerónimo Rodríguez.

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