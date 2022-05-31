Pumas: Aldrete tendrá la última palabra ante las ofertas auriazules

El interés de Pumas por Adrián Aldrete es real y si hay ofertas formales en la mesa; sin embargo, no hay nada cerrado, pues RÉCORD pudo saber que en Universidad están a la espera de la respuesta del propio jugador.

Y es que desde hace días trascendió que el jugador mexicano estaba en el radar auriazul, pero las pretensiones económicas eran muy altas para los estándares felinos, además de que otro de los equipos interesados en él son los Bravos de Juárez que no tienen problema con el asunto económico.