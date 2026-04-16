Puntería de Oro: El arco que dibuja el futuro en LA 2028

Para entender el éxito actual del tiro con arco en México, hay que mirar hacia atrás y ver cómo la disciplina se convirtió en herencia. Nombres como el de Alejandra Valencia han pavimentado un camino que hoy recorren jóvenes como Ángela Ruiz, quien con apenas 18 años ya carga con la responsabilidad de mantener a México en lo más alto del podio. No es solo un deporte; es un legado de concentración y fuerza mental que ha resistido el paso de los ciclos olímpicos.

La trayectoria de este equipo es un ejercicio de resistencia. Al igual que otras atletas que han tenido que "dividirse" entre las aulas y el alto rendimiento, nuestras arqueras han demostrado que el verdadero triunfo se construye en la sombra de los entrenamientos diarios. Valencia, por ejemplo, ha sido el pilar de un equipo que hoy no teme a las potencias mundiales, demostrando que en México la puntería es una cuestión de orgullo nacional.

El tiro con arco es uno de los pocos deportes donde la frecuencia cardíaca debe controlarse al extremo. Una arquera de élite puede bajar sus pulsaciones voluntariamente antes de soltar la cuerda para evitar que el latido del corazón mueva el arco. Esa "paz bajo fuego" es lo que ha permitido que nuestras representantes mantengan una efectividad impresionante, colocando flechas en el centro a velocidades que superan los 240 kilómetros por hora.

No obstante, llegar a la élite conlleva un escrutinio mediático que no siempre es justo. Se ha discutido que a figuras como ellas se les evalúa con una vara mucho más alta que a sus colegas varones, exigiendo podios constantes para validar su carrera. El camino hacia Los Ángeles 2028 es la oportunidad de cambiar esa narrativa, apoyando el proceso y no solo el resultado final.

Hoy, el equipo femenil nos recuerda que creer también es avanzar. Su historia es una invitación a entender que las adversidades se enfrentan con el arco bien firme y la mirada fija en el objetivo. En cada flecha lanzada, nos recuerdan que México es potencia mundial cuando el talento y la voluntad se encuentran en la línea de tiro.

La flecha ya está en el aire y, con la experiencia de las consagradas y el empuje de las nuevas integrantes, el tiro con arco mexicano tiene todo para que en 2028 el himno nacional sea el cierre perfecto de una historia de disciplina y temple.