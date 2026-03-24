Querétaro vs Juárez ya tiene nueva fecha tras suspensión: cuándo se jugará el partido de Liga MX

Muy pocos partidos han sido reprogramados en el proceso del Clausura 2026, pues el más reciente ha sido Chivas vs León de la Jornada 9, el cual tuvo que jugarse dos semanas después de su fecha programada inicialmente por el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona que se jugó en el Estadio Akron.

Desafortunadamente, cuando hablamos de partidos suspendidos, hay que recordar la Jornada 7, la cual no pudo ver completarse sus nueve partidos programados para la penúltima semana de febrero, pues Querétaro vs Juárez no pudo disputarse aquella vez.

Brian Gutiérrez celebrando el gol anotado ante León en un partido reprogramado | MEXSPORT

Ya hay fecha para que la Liga MX se ponga al corriente

El abatimiento del Mencho en el final del mes de febrero provocó que muchos eventos deportivos y, desafortunadamente para algunos otros más, sus actividades diarias, se vieran suspendidas al menos por una semana debido a las pocas garantías que había de seguridad para todos los implicados.

Es por eso que los directivos mexicanos decidieron mover la fecha de este compromiso, incluso cuando la Selección Mexicana estaba tan cercana a disputar el duelo ante Islandia en la misma sede, dicha fecha ya ha sido anunciada de manera más que oficial por los dos equipos.

México vs Islandia en La Corregidora de Querétaro | MEXSPORT

El día elegido por parte de la FMF es el próximo martes 7 de abril en La Corregidora, pero el horario es el que no es tan común, pues se llevará a cabo a las 4:00 PM (tiempo del centro de México). Para dicha fecha, no habrá más futbol mexicano, no al menos de Primera División; sin embargo, ese mismo día comenzarán los duelos de Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

📢 Atención, Gallos.



El partido pendiente ante Juárez ya tiene nueva fecha y horario. #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/y1aBP1Gzmk — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) March 23, 2026

¿Cómo llegarán ambos equipos al duelo pendiente?

En el momento en que la reprogramación ha sido anunciada, la Liga MX se encuentra en un parón por Fecha FIFA, la cual servirá para el duelo de reapertura del Estadio Banorte del Tri ante Portugal; así que para cuando el futbol mexicano regrese, el Clausura 2026 verá jugarse la Jornada 13 y, tan solo unos días después, el juego restante de la séptima fecha.

Para dicho partido, ambos equipos llegarán con un día de diferencia en cuanto a su descanso, pues los Bravos de Juárez jugarán el viernes 3 de abril visitando a Puebla, mientras que Querétaro recibirá un día después a Toluca, el actual bicampeón de México.

En cuanto a la tabla se refiere, será diferente para los dos y todo puede cambiar en la décimo tercera fecha, pero los de Pedro Caixinha llegarán en el lugar 10, mientras que los Gallos en el penúltimo después de ser uno de los peores equipos del torneo.