Toluca: Volpi aseguró que llegada de Dani Alves a la Liga MX es similar a la de Ronaldinho

Tiago Volpi sabe lo que es jugar con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos como lo es Ronaldinho, por ello, el guardameta del Toluca aseguró que la llegada de Dani Alves a Pumas sería similar a la del exjugador brasileño hace unos años.

El portero de los Diablos Rojos elogió el compromiso que tiene el lateral sudamericano para jugar al futbol, sin embargo, evitó entrar en detalles, pues asegura que es un tema que debe resolver el exjugador del Barcelona.

"Es un futbol muy bueno, hay mucha competitividad, no sé cómo va el tema de Dani, fue un honor jugar con Ronaldinho y tuve la gran fortuna de coincidir con Dani Alves en el Sao Paulo, si se da esa posibilidad, creo que sería bueno para todos.