David Faitelson sobre Guillermo Ochoa: "no existe una justificación real para llevarlo"

El periodista deportivo David Faitelson volvió a encender la conversación en redes sociales tras publicar un mensaje en el que cuestiona la posible convocatoria de Guillermo Ochoa al próximo Mundial con la Selección Mexicana. El comentario no tardó en viralizarse y generar un intenso debate entre aficionados y analistas.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Faitelson aseguró que no existe una justificación deportiva real para llevar al arquero mexicano a la Copa del Mundo. Según el comunicador, la decisión estaría más relacionada con factores externos que con el rendimiento en la cancha.

Faitelson cuestiona el papel de Ochoa en la Selección Mexicana

En su publicación, el analista de TUDN señaló que la presencia de Guillermo Ochoa podría obedecer a un homenaje o incluso a una imposición comercial, dejando entrever que el criterio deportivo estaría quedando en segundo plano dentro del futbol mexicano.

Faitelson fue contundente al afirmar que ninguna de estas opciones beneficia realmente al desarrollo de la Selección Mexicana, una frase que provocó miles de reacciones y comentarios divididos entre quienes respaldan su postura y quienes defienden la trayectoria del histórico guardameta.

Reacciones y debate en redes sociales

El tuit superó rápidamente las cien mil visualizaciones, además de acumular cientos de respuestas, “me gusta” y compartidos. Algunos usuarios coincidieron en que es momento de una renovación generacional en la portería, mientras otros consideran que la experiencia de Ochoa sigue siendo valiosa.

Incluso otros periodistas y analistas se sumaron a la discusión, reforzando la percepción de que el arquero que sea convocado difícilmente marcará una diferencia sustancial en el desempeño del equipo nacional rumbo al Mundial.

¿Debe Guillermo Ochoa seguir siendo considerado para una Copa del Mundo o la Selección Mexicana necesita un cambio definitivo bajo los tres palos? La pregunta sigue abierta y el debate parece lejos de terminar.

