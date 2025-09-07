San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks EN VIVO NFL Temporada 2025

49ers y Seahawks harán su debut en la temporada 2025 de la NFL con un partido divisional que promete muchas emociones.

San Francisco, de la mano de Brock Purdy, buscará reinventarse después de un 2024 en el que quedó a deber.

Por su lado, Seattle estrenará mariscal de campo e intentará mostrar una nueva cara ahora bajo los controles de Sam Darnold, quien tuvo un gran año en Minnesota.

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO:

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!

El partido comenzó entre Seahawks y 49ers.

Turno en la ofensiva para 49ers

San Francisco intentará pegar primero en el partido.

49ers cerca de anotar

La línea comandada por Brock Purdy está en la zona de anotación para adelantarse

¡Touchdown!

Los 49ers anotan en el primer cuarto tras un pase correcto de Purdy a George Kittle. El punto extra es exitoso. 7-0 arriba los de San Francisco.

Turno para Seattle

Seahawks va a la ofensiva para emparejar las cosas.

¡Touchdown de Seahawks!

Los de Seattle respondieron rápidamente. Zach Charbonnet consiguió la anotación y el punto extra fue exitoso. 7-7 en Lumen Field.

¡Seahawks defiende correctamente!

San Francisco no pudo hacer daño en su turno en la ofensiva y el balón vuelve a la línea de ataque de Seattle