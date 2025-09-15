Los Ángeles Chargers vs Las Vegas Raiders EN VIVO NFL Semana 2

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este emocionante partido

REDACCIÓN RÉCORD
15 de Septiembre de 2025

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL JUEGO AQUÍ:

Bienvenidos, amigos de RÉCORD

18:20: Justin Herbert calienta para enfrentar a los Malosos.

 

 

18:00: Ambos equipos ya están en el Allegiant Stadium para otro gran duelo divisional. Pete Carroll está en su cumpleaños 74.

 

 

Cierra la Semana 2 de la NFL con un partido que sacará chispas: Raiders vs Chargers en Monday Night Football.

Ahora con Geno Smith en los controles de la ofensiva, Las Vegas tiene la intención de mostrar una cara diferente, cosa que ya hizo en la primera semana frente a Patriots.

Por su lado, Chargers dieron una grata sorpresa en la jornada inaugural y vencieron a los Chiefs con una gran exhibición de Justin Herbert.

 

