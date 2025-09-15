Los Ángeles Chargers vs Las Vegas Raiders EN VIVO NFL Semana 2

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL JUEGO AQUÍ:

Bienvenidos, amigos de RÉCORD

18:20: Justin Herbert calienta para enfrentar a los Malosos.

Will Justin Herbert lead the @Chargers to back-to-back wins?



LACvsLV– 10pm ET on ESPN

Stream on @NFLPlus and ESPN+ pic.twitter.com/etCySx3wuI — NFL (@NFL) September 16, 2025

18:00: Ambos equipos ya están en el Allegiant Stadium para otro gran duelo divisional. Pete Carroll está en su cumpleaños 74.

Pete Carroll arrives to work on his 74th birthday 🎂



LACvsLV– 10pm ET on ESPN

Stream on @NFLPlus and ESPN+ pic.twitter.com/E4RSxfOEkk — NFL (@NFL) September 15, 2025

Cierra la Semana 2 de la NFL con un partido que sacará chispas: Raiders vs Chargers en Monday Night Football.

Ahora con Geno Smith en los controles de la ofensiva, Las Vegas tiene la intención de mostrar una cara diferente, cosa que ya hizo en la primera semana frente a Patriots.

Por su lado, Chargers dieron una grata sorpresa en la jornada inaugural y vencieron a los Chiefs con una gran exhibición de Justin Herbert.