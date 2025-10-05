New England Patriots vs Buffalo Bills EN VIVO NFL Semana 5

El Sunday Night Football es uno de los encuentros más atractivos de la Semana 5 de la NFL, todo por ser un importante duelo divisional. Los Buffalo Bills reciben a los New England Patriots, en busca de subir peldaños, tanto en la División como en la Conferencia.

En busca de ser el único invicto

Los Buffalo Bills, con Josh Allen en los controles, buscarán continuar con su gran inicio de campaña, además de que tratarán de ser el único invicto de la NFL. Los Philadelphia Eagles perdieron el invicto ante los Denver Broncos, por lo que le dejaron en bandeja de plata el mejor récord de la liga a los Bills.

La defensa de los Bills mostró cierta vulnerabilidad en los primeros partidos, por lo que la ofensiva de Sean McDermott será la clave en el encuentro.

Inicio irregular, pero superando las expectativas.

Por su parte, los primeros partidos de Mike Vrabel como head coach de los New England Patriots dejó grandes sensaciones a la defensiva.

Por su parte, la ofensiva de Drake Maye comenzó a caminar y el mariscal de campo de segundo año se mostró más seguro en sus envíos. Su cuerpo de receptores también mejoró con respecto a los últimos años en Foxborough.

Sigue EN VIVO todas las acciones...