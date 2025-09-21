Pittsburgh Steelers vs New England Patriots EN VIVO NFL Semana 3

Sigue EN VIVO las acciones de este emocionante partido

Pittsburgh Steelers vs New England Patriots EN VIVO NFL Semana 3
REDACCIÓN RÉCORD
21 de Septiembre de 2025

Se juega la Semana 3 de la NFL y los reflectores están puestos sobre un partido entre dos de los equipos más exitosos de la historia: Steelers vs Patriots.

Pittsburgh, con marca de 1-1, ha mostrado mejoría con Aaron Rodgers en los controles y buscará sumar su segundo triunfo del año.

Por su parte, Nueva Inglaterra, también con 1-1, no se ha visto del todo bien en sus primeros dos juegos, aunque tendrá la posibilidad de aprovechar la localía y conseguir un buen resultado.

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO:

