¿Regresa a la NFL? Mike McCarthy será entrevistado por Titans para puesto de head coach

Luego de una temporada alejado de los emparrillados, el regreso de Mike McCarthy a la NFL podría estar cerca, pues este fin de semana sostendrá su primera entrevista con uno de los equipos en busca de entrenador en jefe.

De acuerdo con información de Adam Schefter, McCarthy se reunirá este sábado con la directiva de los Tennessee Titans con el propósito de evaluar su perfil para la vacante de head coach.

Bajo el mando de Brian Callahan, y con Mike McCoy como entrenador interino en el cierre de temporada, los Titanes vienen de firmar un 2025 decepcionante con una marca de 3-14 que los ubicó como uno de los peores equipos de la liga.

McCarthy, un hombre de experiencia

El entrenador de 62 años cuenta con casi dos décadas de experiencia en la NFL, recordando que dirigió por 13 años a Green Bay y cinco a Dallas.

Sin duda, sus mejores momentos los vivió con los Packers, equipo en el que consiguió un anillo de Super Bowl (2010) y fue artífice de la gran ofensiva comandada por el histórico mariscal de campo, Aaron Rodgers.

Nueve vacantes para 2026

Esta campaña terminó de manera atípica, pues un total de nueve equipos tomaron la decisión de hacer cambios importantes y se encuentran buscando nuevo entrenador en jefe para 2026.

Los casos más sonados son los de John Harbaugh y Mike Tomlin, quienes dejaron sus cargos en Ravens y Steelers, respectivamente, dando fin a grandes eras para estas franquicias.

Además de Baltimore y Pittsburgh, los Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, New York Giants y Tennessee Titans no tienen head coach y han comenzado el proceso de entrevistar candidatos.