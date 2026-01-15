Washington Commanders presenta primer vistazo de su nuevo estadio

Los Washington Commanders tuvieron una temporada muy diferente a la anterior, ya que después de llegar a la Final de la Conferencia Nacional, esta vez se quedaron fuera antes de Playoffs. Jayden Daniels estuvo lesionado gran parte de la campaña y Dan Quinn no logró impregnar ese espíritu defensivo característico; siendo lo más relevante los planes de su nuevo estadio.

Por medio de sus redes sociales, el equipo de la capital de Estados Unidos mostró las primeras imágenes de lo que será su nuevo estadio, en el mismo lugar donde estaba el John F. Kennedy Stadium.

Nuevo estadio de Washington | @Commanders

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, comentó lo siguiente: "estos renders dan a DC mucho que esperar: un estadio hermoso y único frente al mar y el regreso de nuestros Comandantes. Eventos durante todo el año a pocos pasos de un distrito de entretenimiento y transporte público; y, por supuesto, puestos de trabajo para los residentes de DC y nuevas oportunidades para las empresas de DC".

¿Quién hizo el diseño del nuevo estadio?

Los encargados de presentar los renders de la nueva casa de los Washington Commanders fue la empresa HKS, quien también diseñó en su momento el SoFi Stadium, el U.S. Bank Stadium de Minneapolis y el AT&T Stadium. El recinto contará con más de 70 mil asientos y también será utilizado para conciertos.

El estadio se hará pese a la negativa de Donald Trump

Como la historia reciente de la escuadra de Washington, la construcción de su estadio no ha estado exenta de polémicas. Donald Trump aseguró que no dará los permisos para el recinto en caso de que no regrese el antiguo nombre de los Commanders, los Redskins.

Además, el mandatario de la Unión Americana ha dicho en múltiples ocasiones que quiere que el estadio lleve su nombre. El anterior recinto de Washington llevó el nombre del presidente John F. Kennedy.

