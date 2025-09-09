Correcaminos anunció la destitución de Héctor Hugo Eugui como su entrenador

Uno de los equipos que peor la ha pasado en en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión es Correcaminos; con apenas cinco puntos en seis partidos, el equipo de la UAT ha optado por cambiar a su director técnico con miras a un mejor nivel de competencia en el certamen.

El anuncio en las redes del club | X: @CFCorrecaminos

Adiós al chileno

A través de redes sociales fue como se dio a conocer la salida del estratega del 'Corre', Héctor Hugo Eugui ; en dicho comunicado, se puede comprender que la decisión se ha dado de común acuerdo, pues en las líneas redactadas solamente se puede leer que "se ha dado por concluida la gestión técnica de Eugui como director técnico del equipo".

Dentro del mismo comunicado también se ha mencionado quién será el que se quede a cargo del equipo. Jorge Urbina Sánchez será el encargado de estar dirigir al club al menos de manera interina, ya que por el momento se desconoce si el puesto se lo quedará hasta el final de la temporada.

Jorge Urbina también vivirá una nueva etapa como estratega del Corre | Imago7

Eugui en México

Correcaminos no fue el primer equipo de Héctor Hugo Eugui en el futbol mexicano, pues el chileno a Rayados de Monterrey en 1982, para posteriormente vivir su primera etapa con Correcaminos en la 87-88 y luego en la 92-93; sin embargo, los primeros números con los que el entrenador tiene registro en el balompié azteca son con Toluca en 2001, con quienes solamente estuvo durante 11 partidos.

A su salida de los Diablos, también dirigió a Indios, Puebla, tuvo una nueva etapa con Toluca en 2011, solo seis partidos más larga que la anterior; posteriormente también estuvo con Tecos, Potros UAEM y su trabajo más reciente, el cual acaba de perder, con el cuadro tamaulipeco.

Eugui termina una etapa más en el futbol de México | Imago7