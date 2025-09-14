Irapuato vs Tepatitlán FC EN VIVO Liga de Expansión Apertura 2025 Jornada 7

La Liga de Expansión vive semanas decisivas y la Jornada 7 tiene un encuentro con aroma a Liguilla anticipada. Irapuato y Tepatitlán, dos proyectos de realidades distintas, se miden con la mira puesta en el top 4 de la tabla general, esa zona privilegiada que otorga pase directo a cuartos de final. Los Alteños llegan segundos, invictos y con paso sólido; La Trinca, recién ascendida, quiere demostrar que su regreso no es un accidente.

El Irapuato aterriza en esta cita con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Los de Daniel Alcántar han construido su identidad con un plantel que mezcla juventud y experiencia, aunque su talón de Aquiles ha sido la defensa: 10 goles encajados en seis jornadas. A cambio, su delantera responde con 11 tantos —promedio de 1.83 por partido—, donde destaca Sánchez con tres dianas. Su triunfo reciente por 0-1 ante Dorados fuera de casa alimenta la ilusión de la afición fresera, que ha hecho sentir su peso en cada jornada.

Del otro lado, Tepatitlán FC transita un presente envidiable. Bajo la gestión de su nuevo propietario, Gustavo García, los Alteños han encontrado equilibrio en ambos costados de la cancha: apenas cuatro goles recibidos y nueve anotados en seis juegos, con una media de 1.5 tantos a favor. Su empate 1-1 contra Leones Negros en el clásico alteño de la jornada pasada confirmó su consistencia: invictos, segundos de la tabla con 12 puntos y pisándole los talones al líder.

El choque tiene a una Trinca que quiere seguir alimentando el sueño en su regreso desde Liga Premier, contra un Tepatitlán que busca dar un golpe de autoridad y asaltar la cima. Más allá de los números, ambos clubes representan proyectos en construcción con hinchadas fieles y aspiraciones serias. El duelo, además de puntos, pone en juego prestigio y confianza en el camino rumbo a la Liguilla.