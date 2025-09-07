Encuentro entre Tepatitlán y Leones Negros fue suspendido unos cuantos minutos

La Liga de Expansión -la cual fue tema de conversación toda la semana- empezó su único duelo del domingo hace unos instantes. Sin embargo, el partido entre Tepatitlán y Leones Negros fue suspendido momentaneamente por las inclemencias del clima, ya que el Estadio Tepa González fue testigo de una lluvia con granizo.

Los jugadores de ambas escuadras se fueron directo a los vestidores al minuto 35, cuando el silbante Jaime Orlando Montes Santos observó que las condiciones no eran las óptimas. Pese a todo, casi 10 minutos después, los futbolistas salieron a la cancha para hacer trabajos de calentamiento.

El partido se reanudó minutos después y ambos equipos volvieron a la actividad. El conjunto de la UdeG cuenta con una ligera ventaja de un gol, cortesía de Raúl Camacho, delantero centro del equipo de Guadalajara.

El partido se suspende momentáneamente por condiciones climatológicas.



Los mantengo informados, Alteños 🫡 pic.twitter.com/zrqoZKCNeD — Tepatitlán FC (@TepatitlanFC) September 7, 2025

El gol de la ventaja de Camacho

El gol de la visita cayó casi 10 minutos antes de la suspensión, gracias a una gran recuperación en mediocampo. Los dirigidos por Alfonso Sosa realizaron una gran jugada colectiva y dejaron completamente sólo a Raúl Camacho, quien solamente levantó la pierna para la ventaja de su equipo.

Tepatitlán tuvo un buen primer tiempo, pero no logró hacer mucho para inquietar el arco de Felipe López, quien no se preocupó en absoluto. Jacobo Reyes fue el más insistente del conjunto morelense.

Acciones del juego | @TepatitlanFC