Leones Negros vs Atlético La Paz EN VIVO Liga de Expansión Apertura 2025 Jornada 7

El torneo Apertura 2025 sigue avanzando y la fecha 7 ofrece un duelo atractivo entre Club Atlético La Paz y los Leones Negros de la UdeG. El Estadio Jalisco será el escenario del choque clave para ambas instituciones que buscan escalar posiciones en la tabla.

Los paceños llegan motivados tras haber conseguido un triunfo importante en la jornada 5, donde superaron 3-1 a Dorados en casa. Después de descansar en la fecha 6, el conjunto dirigido por Hugo Castillo intentará mantener el buen ánimo y dar continuidad a su mejoría en un certamen en el que han tenido altibajos. Hasta ahora acumulan una victoria, dos empates y dos derrotas, con un saldo de ocho goles a favor y nueve en contra, lo que los coloca en la décima posición con cinco unidades.

Del otro lado, la escuadra universitaria afronta el compromiso con la necesidad de recuperar sensaciones luego del empate 1-1 frente a Tepatitlán. Bajo la conducción de Alfonso 'Poncho' Sosa, los Leones Negros han mostrado regularidad en el arranque del torneo con dos victorias, tres empates y una derrota en seis presentaciones. Con diez goles marcados y ocho recibidos, los jaliscienses ocupan la sexta plaza de la clasificación con nueve puntos, dentro de la pelea por los puestos de liguilla.

El duelo entre paceños y melenudos promete ser intenso: La Paz intentará aprovechar la motivación de su última victoria para sumar como visitante, mientras que UdeG buscará hacer pesar su localía en el Jalisco. Más allá de los números, ambos equipos saben que este choque puede marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones dentro del Apertura 2025.