A pocos días del cierre del mercado de fichajes, Guillermo Ochoa continúa sin equipo de cara a la temporada 2025-2026. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el arquero mexicano apunta a un nuevo destino en su carrera: el histórico Real Zaragoza, que atraviesa un proceso de reestructuración en la Segunda División de España.

Consciente de que para pelear la titularidad en la Copa del Mundo de 2026 -a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos- necesita tener actividad constante, Ochoa se ha ofrecido al cuadro maño con la firme intención de ganarse un lugar como titular, de acuerdo con información del El Periódico de Aragón.

¿Qué respondió el Real Zaragoza a Ochoa?

Sin embargo, pese a la experiencia del guardameta mexicano, el Real Zaragoza no respondió la propuesta, según El Periódico de Aragón.

"El Zaragoza, a la búsqueda de porteros desde el comienzo del verano, no ha respondido al ofrecimiento, lo que invita a pensar que, por ahora, el club no contempla su fichaje", apunta el medio español

Un lujo despreciar a Ochoa

La necesidad del Zaragoza por reforzar su portería, tras la inesperada salida de Andrés Fernández al Almería, abre la puerta a una posible negociación.

Actualmente, el equipo dirigido por Gabi Fernández cuenta únicamente con el francés Gaëtan Poussin como arquero del primer equipo, además del canterano Carlos Calavia, quien aún no convence del todo al cuerpo técnico.

