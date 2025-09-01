Aaron Ramsey encabeza el Xl ideal de la Jornada 7 del Apertura 2025

Se ha jugado la séptima fecha del Apertura 2025 donde los Rayados de Monterrey mantuvieron el liderato tras goleada al Puebla con sobresaliente actuación de Sergio Canales para mantener su racha positiva llegando a seis partidos consecutivos con victoria.

Canales l IMAGO7

Mientras tanto en el segundo y tercer puesto tampoco se movió; América (2do) y Cruz Azul (3ro) cosecharon un triunfo más, los azulcremas se impusieron a los Tuzos del Pachuca y La Máquina a las Chivas.

Tras la séptima fecha el once ideal de la jornada quedó encabezada por Sergio Canales y Aaron Ramsey encabezando la mejor formación tras catapultarse con las calificaciones más altas con 9.0 y 8.9.

Ramsey l IMAGO7

Este es el Xl ideal

En la portería se quedó Óscar García (León); en la defensa, Igor Lichnovsky (América), Romulo (Tigres) y Salvador Reyes (América); como mediocampistas, Aaron Ramsey (Pumas), Sergio Canales (Rayados), Rodolfo Rotondi (Cruz Azul), Lucas Ocampos (Rayados), Ismael Díaz (León) y José Paradela (Cruz Azul).

Finalmente como centro delantero quedó mejor ubicado Frank Boya que se llevó el protagonismo en el cierre de la jornada con doblete sobre los Rayos del Necaxa para escalar hasta las 12 unidades.

Próxima jornada

La próxima fecha tendrá que esperar, por el parón de Fecha FIFA, los partidos más destacados para la Jornada 8 el platillo principal será el Clásico de Clásico entre América y Guadalajara; además del Pachuca vs Cruz Azul.

Once ideal l DATAFACTORY

