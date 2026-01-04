Break the walls down! Chris Jericho muy cerca de regresar a WWE

El primer Monday Night Raw del 2026 podría contener uno de los más grandes regresos en el tiempo reciente dentro de WWE, pues Chris Jericho apunta a estar de vuelta tan pronto como este lunes 5 de enero, con los rumores tomando aún más fuerza después de los anuncios que ha dado Adam Pearce, actual gerente general de la marca roja.

Esta primera edición del show de los lunes por la noche no sería única solamente por el posible regreso de Jericho, sino porque también será un evento especial temático de la serie Stranger Things con motivo de festejar el primer año de alianza entre WWE y Netflix.

Poster oficial del evento central del primer Raw del año | wwe.com

¿El regreso es inminente?

A través de las redes sociales de WWE ha comenzado a circular un video de los habituales que suben de manera previa a un show de Raw; con la particularidad de que en él, Adam Pearce menciona la icónica frase del tema de entrada de Chris Jericho: "Break down the walls", dando a entender que el 5 de enero es la fecha para que algo grande pueda suceder.

Los comentarios de la gente se han limitado a mencionar solamente cosas alusivas al posible regreso de Y2J con gifs o simples comentarios que refieren al momento en el que el gerente de la marca menciona las memorables palabras de uno de los luchadores más recordados en la historia de WWE.

En el video también se mencionan algunos detalles de la cartelera, comenzando porque es el primer aniversario de Raw a través de Netflix, por lo que WWE ha decidido 'unir fuerzas' con Stranger Things para crear un episodio temático de la serie que acaba de llegar a su fin.

#WWERAW GM @ScrapDaddyAP previews the FIRST Raw of 2026 🔥



A special @Stranger_Things themed episode of Raw to kick off the new year!



📺: 8e/5p on @netflix pic.twitter.com/MWCLKGl4AT — WWE (@WWE) January 4, 2026

En cuanto a los combates que ya están confirmados, también se ha mencionado que después de seis meses de ausencia en luchas televisadas debido a su lesión, Liv Morgan estará de regreso para enfrentarse a Lyra Valkyria; por su parte, Rhea Ripley e Iyo Sky buscarán los campeonatos femeninos en parejas enfrentándose a The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), dejando el plato fuerte al final: CM Punk defendiendo el campeonato mundial pesado ante Bron Brakker.

Chris Jericho en WWE

La historia de Chris Jericho en la WWE comenzó con uno de los debuts más icónicos de la Era Attitude, el 9 de agosto de 1999 en Monday Night Raw, cuando irrumpió como "Y2J" para confrontar a The Rock y anunciar que había llegado a “salvar a la WWF”. A partir de ese momento, Jericho construyó una carrera marcada por constantes reinvenciones, carisma y relevancia sostenida, convirtiéndose en una de las figuras más versátiles y duraderas de la empresa hasta su salida en 2018.

El regreso es prácticamente inminente | wwe.com

Durante sus distintas etapas en WWE, Jericho acumuló un palmarés histórico que lo consolidó como leyenda: fue el primer Campeón Indiscutido de la compañía al unificar los títulos mundiales en 2001, ganó nueve veces el Campeonato Intercontinental y se coronó Campeón Mundial en múltiples ocasiones, además de lograr la Triple Corona y el Grand Slam. Su última gran etapa, impulsada por "The List of Jericho" y su sociedad con Kevin Owens en 2016, reafirmó su vigencia antes de disputar su último combate en la empresa en abril de 2018.