WWE: Calendario de eventos para este 2026

WWE tuvo muchos problemas a lo largo del 2025 en cuanto al contenido que entregó con su elenco principal, desatando las quejas de la gente, pues no han estado de acuerdo con la manera en la cual se han desarrollado las cosas, siendo salvados por la alianza con AAA, en donde se ha visto revitalizado el contenido.

2026 significa una enorme oportunidad de la empresa para poder reorganizarse y 'reconquistar' al público, pues en los últimos meses, y de manera más específica, después del 13 de diciembre con el polémico retiro de John Cena, el Universo WWE no está muy de acuerdo con los creativos.

The Vision es una facción importante en el inicio del 2026 | wwe.com

¿Cuáles son los eventos confirmados por WWE en el 2026?

Obviamente WWE no tiene hecho el calendario completo para el 2026; sin embargo, ya se tiene trazado el camino más importante, o al menos en el principio del año, llegando a abril, cuando se lleve a cabo el evento más importante para la empresa.

Todo comienza el 24 de enero con la primera edición del año para Saturday Night's Main Event, un evento que tendrá mucha tensión, pues en la última edición del 2025, John Cena tuvo su última lucha; el segundo evento es uno de los más importantes, pues Royal Rumble entregará un par de oportunidades titulares, llegando por primera vez de manera oficial a Arabia Saudita el 31 de enero.

De igual manera, en el Road to Mania, el 28 de febrero ya se tiene confirmado que se llevará a cabo Elimination Chamber en Chicago, 'casa' de CM Punk. Posteriormente y por segundo año consecutivo, el Allegiant Stadium en Las Vegas recibirá WrestleMania, con la intención de hacer un magno evento aún más exitoso que el 2025.

Gunther se perfila como el máximo villano del 2026 | wwe.com

'Año nuevo' luchístico

Después de terminar el máximo evento del 2026 para WWE, vendrá Backlash, el cual estará de regreso en Puerto Rico el próximo 9 de mayo; también ya se tienen planeadas las dos fechas del segundo SummerSlam de dos noches en el US Bank Stadium de Minnesota el 1 y 2 de agosto. El último evento del cual se tiene fecha confirmada es Money in the Bank, el 6 de septiembre en Nueva Orleans.

En cuanto a shows semanales, todo comenzará con Friday Night SmackDown el viernes 2 de enero; sin embargo, con motivo del primer aniversario de Raw en Netflix, su primera edición del 2026 será el lunes 5 de enero con un programa temático de la serie recién concluida: Stranger Things, donde CM Punk defenderá el campeonato mundial pesado ante Bron Breakker en el posible main event de la noche.

Liv Morgan (derecha) es una de las candidatas para ganar el Royal Rumble | wwe.com

Conforme vaya avanzando el año, seguramente se irán confirmando algunos otros eventos, tal y como sucedió en el 2025 cuando se dio el regreso de Wrestlepalooza.