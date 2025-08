Cardi B se preocupa por romper el Kayfabe con Randy Orton y Logan Paul

Este fin de semana se llevó a cabo SummerSlam, donde la anfitriona del evento fue la rapera estadounidense Cardi B, quien fue vista en redes sociales con varios luchadores en vestidores después de sus luchas.

Un par de esos luchadores fueron Randy Orton y Logan Paul, quienes fueron rivales el pasado sábado, donde la pareja formada por Logan Paul y Drew McIntyre venció a Orton y Jelly Roll.

CARDI B LOWKEY SCARED TO BREAK KAYFABE 😂



“Can yall be seen on camera together?” #SummerSlam pic.twitter.com/5E2BcMZFyT

— FADE (@FadeAwayMedia) August 3, 2025