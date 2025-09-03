Partidos de hoy 3 de septiembre de 2025

Los Diablos Rojos quieren acercarse a la Serie de Rey, además la Concacaf W Champions Cup, regresa con su jornada 2 donde América Femenil volverá a jugar. Todo esto y más en la agenda de este miércoles 3 de septiembre del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Este miércoles, tal y como sucedió ayer habrá poca actividad deportiva, sin embargo, tendremos un partido de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche. Los Pingos llegan con la misión de remontar pues han caído en dos de los tres enfrentamientos ante los Piratas. En caso de no ganar estarían a un juego de quedar eliminados del campeoanto.

Buscan acercarse a la Serie del Rey | X

También en el beisbol nacional tendremos la actividad del otro lado del cuadro pues, Sultanes de Monterrey se medirán a los Charros de Jalisco. A este juego los tapatíos llegan con una ventaja importante de 2-0 por lo que, los actuales campeones de la Zona del Norte deberán remar contra corriente para volver a la Serie del Rey.

Más beisbol

Además del juego de la Liga Mexicana de Beisbol, este miércoles también habrán diversos juegos en la Major League Baseball. Entre los juegos a destacar, es el duelo entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, que contará con la presencia del mexicano Ramón Urías por el equipo de Texas.

Jugará ante los Yankees | AP

W Champions Cup

Este miércoles también tendemos actividad de la Concacaf W Champions Cup. tras ver a los equipos estadounidenses arrasar el martes, es momento de que América Femenil de la cara por la Liga MX Femenil. Las Águilas se enfrentarán a Chorrillo FC, equipo panameño que llega como clara víctima al encuentro.

Además del juego del equipo azulcrema, el torneo de Concacaf también tendrá un duelo entre equipos norteamericanos pues, Vancouver Whitecaps FC Girls Elite visitará al Washington Spirits. Ambos equipos buscan el triunfo para acercarse al liderato del actual campeón Gotham FC.

Los partidos de este miércoles | RÉCORD