Serie del Rey: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 2 de los Diablos Rojos vs Charros de Jalisco?

Comenzó la acción de la Serie del Rey 2025, en busca del nuevo monarca del juego de la pelota en México. Desde el Estadio Alfredo Harp Helú, Diablos Rojos y Charros de Jalisco, se verán las caras para disputar el ansiado segundo juego.

Victoria de los Diablos Rojos I @DiablosRojosMX

Luego de un primer juego donde los Escarlatas dieron cátedra de su ofensiva y defensiva, ahora saldrán en busca de cerrar como locales una última victoria que los acerque a un nuevo título y así llegar con una importante ventaja al Panamericano de Guadalajara.

Por su parte, los Charros tendrán que encontrar su estilo y desde el Bullpen mandar lo mejor que tengan para impedir un nuevo Bicampeonato en la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol.

@DiablosRojos MX

¿Cuándo y donde ver el Diablos vs Charros? EN VIVO

FECHA: Jueves 11 de septiembre.

Jueves 11 de septiembre. HORA: 19:00 (Hora centro de México).

19:00 (Hora centro de México). LUGAR: Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México.

Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México. TRANSMISIÓN: ESPN, Claro Video y canal 6.

@DiablosRojosMX