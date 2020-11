Clases de grandeza en el Azteca

Se impartieron gratis para todos los chicos que quisieran, como los que se conectan en sus computadoras entre semana para seguir con los cursos durante la contingencia. La materia era: ‘Cómo ser grande y no morir en el intento’. Quien la impartió fue el Profesor Águila, a quien le importan las formas para encontrar resultados. Gustar y ganar. Y seguir buscando cuando ya tienes el resultado parcial. Está en su esencia.

El alumno se presentó tarde. El maestro pasó lista y no estaba; entró ya que había empezado la cátedra y aunque levantó la mano y se mostró más participativo en la recta final, no se notan ganas de aprender. Tiene buenas calificaciones, las mejores de los últimos años. Pero no le cae bien a sus profesores ni a sus compañeros. Es de los que creen que ya sabe todo, siempre tiene una respuesta, pero se equivoca constantemente.

Y es que aunque tiene los útiles más lujosos de toda la escuela, se los trajeron desde Francia, aún tiene carencias, sobre todo, le falta sangre, instinto, carisma, criterio, aquellos valores que no aparecen en la boleta, pero complementan a cualquier estudiante. Las formas. Eso sí, en los exámenes finales es de los sobresalientes, ahí no falla. Pero qué ganas de caerle mal al resto. Por las benditas formas.

UN CIERRE DE LOCURA

La penúltima fecha resultó otra demostración exitosa del cambio de formato para calificar a Liguilla en este Guard1anes 2020: partidos con tintes de Fiesta Grande entre los de arriba, que van a luchar como perros por los dos boletos directos que siguen sin dueños, drama en los cotejos que encararon a los de media tabla, incluso entre los de abajo que aún aspiran a Repechaje. Pónganle la etiqueta que gusten, pero nadie puede negar que ya ayudó al espectáculo.

La jornada final del certamen regular será una locura. A falta del León ante Santos de esta noche, queda mucho por definir para encarar el Repechaje y la Liguilla. Destacan dos partidos: Chivas contra Rayados y Cruz Azul frente a Pumas, protagonistas frecuentes y populares peleando por lugares directos o Repechaje.

Únicamente el Gallos contra Xolos no pelea nada, pues ambos están entre los eliminados, junto a Tijuana, Atlas y San Luis. Del resto, aún se pelea algo: Pachuca recibiendo a Necaxa va por el acomodo en Repechaje, como el duelo de Santos con Mazatlán. Cierre de múltiples escenarios. Nos sorprenderá. Otra victoria para el nuevo formato.

LIGA MX NO HACE NADA CON VIOLENCIA DE GÉNERO

Dejemos ya de apapachar al jugador sólo por ser jugador. Qué tan desnutrida está nuestra educación que cuando un futbolista que porta los colores que nos apasionan comete una infracción, del tamaño que sea, automáticamente lo defendemos, sin reparar en el daño cometido. Los colores nos ponen una venda en los ojos.

Basta defender un escudo para que la opinión pública nos defienda sistemáticamente, o nos condene con la misma facilidad, sin reparar o tener un mejor contexto de la realidad. Nuestra sociedad juzga con el corazón o el estómago, no con el cerebro. No hay filtro de sensatez.

Pasaron en el último año demasiados ejemplos que no sólo pusieron a prueba el criterio de la afición, sino el de nuestra Liga MX, que sigue sin tener controles como los de los campeonatos profesionales más importantes del planeta y ha dejado en manos de sus clubes las sanciones.

Desde el caso de Renato Ibarra en América hasta lo vivido este fin de semana con Dieter Villalpando en Chivas. Señalamientos de violencia de género en los que la Liga MX no mete las manos, independientemente de la sentencia que dicte la autoridad. Esta semana tendrá una nueva prueba: El Fantasma Suárez revelará nuevas acusaciones y testimonio revelador por el acoso sexual que realizó Marco García como juvenil de Pumas, y que también quedó impune. Otra oportunidad para hacer algo.

Cada club actuó de distintas formas, mientras América trató de esconder la basura debajo de la alfombra hasta que apareció Irarragorri para salvarlos, Chivas separó de inmediato a los futbolistas y anticipa medidas ‘implacables’, que arranquen de una vez por todas la indisciplina que amenaza con arraigarse en su plantel. Es turno de los felinos, otro caso grave. Confío que el Club Universidad se acercará más a lo que hizo el Rebaño que la permisividad de las Águilas. Urge un ejemplo y Pumas lo debe dar.

El cierre de Cruz Azul preocupa a muchos celestes, pero esta semana publicaremos un análisis de cómo le va a los clubes en Liguilla dependiendo de sus resultados en las últimas jornadas, y llegar ‘frío’ ya no es garantía de no lucir en Fiesta Grande. Al contrario. Es raro, ya verás, no te desanimes.

