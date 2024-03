El Campeón del torneo de Concachampions recibirá un premio de cinco millones de dólares y será dueño del dinero que ingrese como taquilla en sus juegos de local, lo cual hace que la competencia ahora tenga un atractivo a diferencia de las ediciones anteriores donde el premio apenas rondaba el millón de dólares.

Con todo y el aumento, la diferencia con la Copa Libertadores es abismal, ya que la justa sudamericana paga casi 20 millones de dólares al ganador.

PREOCUPACIÓN

Nada bien cayó entre los organizadores de la Leagues Cup 2024 la noticia de que Javier Mascherano quiere tener a Lionel Messi como uno de los tres refuerzos mayores de Argentina para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En caso de que La Pulga aceptara asistir a Francia, no podría estar en la Leagues Cup, lo que sería un golpe muy duro a parte de la mercadotecnia del torneo.

Mascherano en su carácter de entrenador de la Preolímpica de Argentina, manifestó que ya habló con Messi para pedirle que vaya a los Olímpicos, que se jugarán al mismo tiempo que la Leagues Cup 2024.

PETICIÓN

Que los clubes que vayan quedando eliminados en la Leagues Cup puedan tener partidos oficiales es una de las peticiones que algunos de los clubes mexicanos le han hecho llegar a la dirigencia de la Liga MX.

El objetivo es evitar que suceda lo del año pasado, donde hubo clubes que quedaron eliminados en la primera semana y no pudieron tener actividad oficial durante las próximas tres semanas, ya que la decisión era que no podía haber ningún partido oficial ni la de Liga MX ni de la MLS para no desviar la atención del aficionado.

