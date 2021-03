Futbol mexicano ha perdido dos mil 394 mdp por Covid-19

DURO GOLPE

El Covid-19 ha causado estragos a la industria del futbol mexicano y a la fecha después de un año de la pandemia en el balompié nacional se estima que la pérdida en total es de aproximadamente dos mil 394 millones de pesos, lo cual equivale a un deficit aproximado de 133 millones de pesos por cada uno de los 18 equipos de Primera División. El rubro más castigado es llamado el match day o día de partido, donde los clubes durante 12 meses no percibieron ingresos, con casos excepcionales donde las recaudaciones fueron mínimas. En cuanto a patrocinios se estima que es aproximadamente de menos 22 por ciento, ya que la mayoría de los socios comerciales y la propia televisión bajaron sus presupuestos.

SIN FECHA

Raúl Jiménez reportó a Cardiff con la Selección Mexicana y en la primera charla que tuvo con el cuerpo técnico nacional quedó claro que el delantero no tiene fecha probable del regreso a las canchas, aunque se habla de que en mayo podría estar en condiciones de volver a jugar. La intención de Martino al convocar al delantero mexicano es para que no se desespere y siga al pie de la letra la rehabilitación. Fisicamente el goleador se encuentra en buenas condiciones ya que en ese rubro trabaja casi al parejo de sus compañeros, sin embargo, todavía no puede participar en todas las dinámicas a pesar de que utiliza una protección en las prácticas.

EL MÁS COMPLETO

Luis Romo llegó de Querétaro a Cruz Azul como defensa central, sin embargo, es la posición donde menos ha jugado con los azules. Romo ha jugado de segundo contención, atrás del centro delantero y el sábado arrancó casi como lateral derecho y en el segundo tiempo pasó a jugar como volante. Romo ha participado en ocho de los goles de los azules y en cinco directamente ha habilitado al que convierte. Romo tiene una efectividad en pases de casi 75 por ciento con casi 220 pases acertados en campo contrario. El cementero es uno de los mejores jugadores de la Liga MX después de 12 jornadas.

