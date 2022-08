¿Qué representante se 'llevó' a Pérez Bouquet?

EL GANADOR

Durante varias semanas, las empresas de representación de futbolistas Promofut y WBC Sport Management lucharon por tratar de convencer al joven mediocampista de Chivas, Sebastián Pérez Bouquet, de firmar contrato con su agencia, y tanto Eduardo Hernández como Jorge Sigala, por parte de Promofut, y Mario Ordiales por WBC dialogaron en varias ocasiones con el novato rojiblanco y también lo hicieron con la familia ofreciendo las condiciones del contrato. Al final después de escuchar a las dos partes, Pérez Bouquet se decidió por la Pulga Ordiales y el muchacho será representando por WBC, que tiene a varios elementos de Chivas como son los casos del Pollo Briseño, Paolo Yrizar, Deivoon Magaña y Alejandro Organista, entre otros.

SIN FIGURAS

Aunque la Selección de Paraguay ha tocado la puerta de clubes de la Liga MX para que le puedan ser facilitados futbolistas para el juego de la próxima semana contra México en Atlanta, no han podido conseguir nada, y todo apunta a que Barros Schelotto tendrá que presentar una nómina con puros elementos de la liga guaraní, ya que no es Fecha FIFA y los equipos no tienen obligación de ceder jugadores. Antony Silva (Puebla), Richard Sánchez y Bruno Valdez (América), Carlos González (Toluca), Juan Escobar (Cruz Azul) y Josúe Colmán (Mazatlán), están en el radar del timonel de los paraguayos, empero, no han podido conseguir luz verde de los clubes mexicanos para el duelo de la próxima semana en Atlanta.

PREPARACIÓN

Antes de que finalice el año la dirigencia de la Liga MX pretende llevar a cabo una serie de talleres con los dirigentes de equipos de Liga de Expansión sobre el tema de la certificación y todos los puntos que están contemplados en el proceso, así como el correcto llenado de la solicitud. Será a partir de marzo del próximo año cuando se abra el nuevo proceso con la intención de que por lo menos tres clubes más puedan aprobar para que de esta forma se abra la posibilidad de que regrese el ascenso. Por el momento el único equipo de Expansión certificado son los Leones Negros y se requiere que haya por lo menos cuatro clubes para que se active la posibilidad de ascender.

