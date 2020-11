Querétaro tendrá 12 bajas para el Clausura 2021

LIMPIA EN GALLOS

Apostando a la calidad en lugar de la cantidad, directiva y cuerpo técnico de Gallos Blancos de Querétaro tomaron la decisión de darle las gracias a 12 de los jugadores que integraron el plantel en el presente torneo. De los 12, ocho son mexicanos: Alfonso Luna, Irving Zurita, Julio Nava, Eduardo Bravo, Omar Islas, Francisco Rivera, Omar Arellano y David Salazar. Los cuatro extranjeros que ya no seguirán con los queretanos son: Julián Velázquez, Nicolás Albarracín, Sebastián Sosa y Jonathan Perlaza. Entre los que ya no seguirán hay casos como los de Luna, Zurita, Nava y Arellano, que participaron en la mayoría de encuentros.

LOS PRIMEROS

Jefferson Montero y Omar Mendoza son los primeros refuerzos de Gallos Blancos. Montero está por llegar al país, mientras que Mendoza presentó este martes los exámenes médicos. Montero en 2014 jugó con Morelia y fue vendido al Swansea City de Inglaterra donde en el 2015 tuvo un gran torneo, lo mismo que al año siguiente. Después de eso le costó ser titular, fue al Getafe de España y al Emelec de Ecuador, donde tuvo pocos minutos. Retornó al Swansea y de ahí fue transferido al Birmingham City donde jugó poco y desde marzo no tuvo minutos con el primer equipo, por ello aceptó venir a Gallos Blancos. En el caso de Omar Mendoza procede de Xolos de Tijuana. Con Gabriel Achillier no pudieron llegar a un acuerdo ya que el ecuatoriano tiene un acuerdo para jugar con el Alianza de Lima.

ANTECEDENTE

La Comisión Disciplinaria ya inició la investigación solicitada por Chivas y en el transcurso de la semana se conocerá si hay castigo o no para Rivero. En la Fecha 4 de la Liga de Expansión entre Cancún y Morelia, el jugador de los de Quintana Roo, Igor Neves, resultó con una fractura de peroné luego de una entrada de Diego Martínez de los michoacanos. Cancún solicitó la inhabilitación y les dijeron que no procedía, que se castigaría con un número de partidos al de Morelia. Martínez solamente amonestado por el silbante en el partido, sin embargo, la Disciplinaria, luego de ver el video le aplicó una sanción de cinco partidos de castigo. Martínez ya reapareció y Neves apenas está en la rehabilitación y en este torneo no podrá jugar.

