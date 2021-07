Seleccionados de Copa Oro y JO podrán ser negociados en Liga

REQUISITO

Una de las variantes para el presente torneo es que hasta septiembre los registros están abiertos para cualquier jugador, sin importar si jugó o no el anterior en Liga MX. La única condición en el caso del balompié nacional es que no haya participado en lo que va del torneo, lo cual hace que los seleccionados tanto de Copa Oro como de Olímpicos tengan todavía la posibilidad de ser negociados a cualquier otro equipo. Los jugadores que ya tuvieron participación en la primera jornada ya no puede ser transferidos a otro club de Liga MX o Expansión.

DE NADA SIRVE

Chivas y Cruz Azul son los equipos que más tiempo de posesión de balón tuvieron en la primera jornada y de nada sirvió, ya que ambos perdieron, mientras que San Luis y Mazatlán son los que menos tuvieron la pelota y terminaron ganando sus partidos. El Guadalajara tuvo un 68% del tiempo la pelota, mientras que los potosinos la tuvieron solamente el 32%. En el caso de los cementeros, los campeones tuvieron 60%, por 40% de los sinaloenses quienes se terminaron llevando los tres puntos. América y Atlas también superaron a sus adversarios en cuanto a tener el esférico, pero no en el resultado, lo cual demuestra que no siempre el que tiene la pelota, es el que mejor juega.

SIN FIGURAS

Inició la Liga de Expansión y fueron pocos los casos de equipos que pudieron integrar jugadores con cierto nombre o experiencia en Primera División. Los que destacan entre otros son los de “Hobitt” Bermúdez con Atlante, “Gasolinero” Barragán con Morelia, Rodrigo Noya y Eduardo Herrera con Mérida, Paolo Yrizar con Dorados y Roberto Nurse con Tlaxcala. En Expansión hay 12 clubes que reciben un subsidio anual de 20 millones de pesos por parte de la Liga y esa es su base para operar el equipo, mientras que equipos como Tepatitlán, Raya2, Pumas Tabasco, Tlaxcala y Tapatío no reciben ayuda económica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI OLÍMPICO TIENE PROHIBIDO INTERCAMBIAR CAMISETAS