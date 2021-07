Concacaf complica la erradicación del grito a FMF

LA CONCA METE EL PIE

¡Vaya! Hasta que escuché al inge De Luisa alzar la voz contra la Concachafa. Ya hacía falta. Ahora que no afloje. No pueden tratarnos así si el Tri es el que le llena las arcas con cada torneo molero como esta Copa Oro.

Basta recordar, para echarle limón a la herida, que los dos juegos de veto que nos aplicó FIFA por el ‘grito prohibido’ fue por el Preolímpico de Guadalajara que organizó la Concacaf, en donde no aplicó el protocolo para parar a la tribuna y así poder salvar a México. Se escuchó varias veces, pero el árbitro decidió sólo llegar a fase 1 del protocolo, es decir, sólo a que se hiciera el llamado en los altavoces del Omnilife. De querer pararlo, seguro que lo hacen. Pero les valió y la FIFA aún así nos castigó. Así que ya basta, hay que recordarle a los directivos de Miami quien es el mandón del área. Se va a poner bueno.

Es más, el sábado antes del juego contra Trinidad y Tobago en Arlington, te cuento que la FMF le propuso a la Conca y a SUM que el capitán del Tri tomara micrófono para pedir por el sonido que no gritaran, por respeto al rival, pero a los organizadores les entró por un oído y les salió por el otro.

Para mañana ante Guatemala en el Cotton Bowl, Doña Fede espera que ahora sí le hagan caso antes del silbatazo, como se hizo ante Panamá en Nashville y frente a Nigeria en Pasadena, donde el público le bajó notablemente al grito. Veamos.

NUEVO ESTADIO QUIERE APAÑAR ‘MUNDIAL’

Ya en temas de nuestra Liga Em Ex, te cuento de los Ti-gue-res, que parecen inmunes a los efectos económicos de la pandemia, además de sus refuerzos, están navegando con viento en popa para construir su nuevo estadio.

Resulta que el gobierno del estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León (dueña del Volcán) y Cemex (dueños de Tigres) acordaron ya la semana pasada la construcción de la nueva casa de los Felinos en el estacionamiento de la casa de estudios, junto al actual, al estilo de como fue edificado el Yankee Stadium. Me confirma mi oreja cementera del norte que falta detalles para que la Uni les de luz verde para el proyecto que se estima costará alrededor de 250 melones de los verdes.

Ahora, hay más. También me soplaron una intención macabra del nuevo estadio. Ya sabes que el Mundial 2026 será en tres sedes de nuestro país, Ciudad de México en el Azteca, Guadalajara con el Akron y Monterrey con el BBVA. Pueeees, me aseguran que los Tigres ya pusieron en la mesa de Doña Fede la carta del nuevo estadio para pelear porque en lugar de que se juegue en la casa de los Rayados, la Copa del Mundo sea en el que será su flamante hogar. Una locura.

Desde ya te recuerdo que una de las virtudes de ese Mundial es que es ‘sustentable’ en materia de estadios, es decir, que ninguno se construyó desde cero, que no costaron lo que uno nuevo, así que habrá que ver si se anima la FMF a incluirlos y luego si FIFA acepta.

MÁS DE LA TRAICIÓN DE HIGUERA A VERGARA

Ahora sí, lo prometido es deuda. La semana pasada te adelanté que había mucho más del caso de la traición del Mirrey Higuera a los Vergara en Chivas y hoy toca exhibir al exasesor rojiblanco. Es una novela.

Comienzo contándote que me llegaron documentos que comprueban las sospechas que tenía de la relación que Higuera mantenía con Angélica Fuentes, cuando ya estaba divorciada de Vergara y José Luis trabajaba para Jorge.

Resulta que en pleno 2018, después de que el pleitazo entre el matrimonio había acabado con un pago multimillonario del dueño de Chivas a su exesposa, incluso con el problema de que al mandamás rojiblanco no le dejaban ver a sus hijas y otros líos, Higuera, laborando en el Rebaño, mantenía una de sus varias empresas en sociedad con Fuentes; la más importante en este caso era EZ Sports, donde ambos aparecen como accionistas. El asesor financiero trabajaba para ambos bandos. Sinvergüenza. Pero eso no es lo peor.

LE CHUPAN EL CALCIO AL REBAÑO

Desde el lejano 2009, Fuentes decidió deshacerse de la franquicia del Tapatío para venderla a la UDG, un equipo que era necesario para la preparación de canteranos rojiblancos, clave para foguear a jugadores como Bravo, Salcido, Maza, Reynoso, Magallón, Sabah y más. Esto generó molestia en los técnicos de Fuerzas Básicas por perder un espacio para la maduración de juveniles.

A través de EZ Sports, empresa que tenía junto a Angélica, Higuera compra la franquicia de Coras en Liga de Ascenso en 2014; el gobierno de ese tiempo era encabezado por el hoy detenido exgober Roberto Sandoval, quien ofreció al asesor financiero un subsidio del erario estatal por 15 melones de los nacionales al año para cubrir gran parte de los costos, además de que les prestaron el estadio.

Tras la escandalosa salida de Angélica de Grupo Omnilife, José Luis toma la dirección general en abril de 2015. Un año antes, EZ Sports logró un jugoso acuerdo con Chivas para que la cantera rojiblanca se fogueara en el equipo de Higuera, por lo cual recibió millones de pesos por concepto de pago de derechos de formación. Con el tiempo, el convenio creció y se llegó a pagar también sueldos de jugadores, viáticos y comisiones de ventas, al tiempo que el Rebaño apoyaba también con ‘experiencia’, facilitando auxiliares técnicos y preparadores físicos.

En 2017, Higuera repitió la fórmula de negociación con un gobernador, ahora con Graco Ramírez y se llevó el equipo a Morelos, para convertirlo en Zacatepec, incluso le toca estrenar el remodelado Estadio Coruco Díaz. ¿Te suena lo que hizo en 2020? El Mirrey de Michoacán convenció a otro gobierno estatal y ahora tiene al Atlético Morelia.

En 2019 acabó el convenio de EZ Sports con Chivas, pasaron más de 60 jugadores rojiblancos en Coras y Zacatepec, coincidiendo con la peor producción de cantera en el Rebaño en los últimos años. El Guadalajara no tuvo frutos de esta relación, sólo hubo dos ganones: el ‘Mirrey de Michoacán’ y atrás, la ‘Güera del gas’, todo a espaldas de los Vergara.

RENATO ESTARÁ CON SOLARI

Que no cunda el pánico: no es para quedarse en el primer equipo. Ibarra entrenará este martes con Solari porque le quieren seguir dando ritmo, lo siguen afinando para que llegue el bueno para llevárselo.

Renato estuvo entrenando con la Sub 20, pero ya no entró en planes para la gira que hace el equipo por California, así que reportará al Nido de nuevo y me contaron que el técnico platicará con él. Me aseguran que es para darle confianza, para que se ponga pilas y poder colocarlo, pero yo que soy tan mal pensado, creo que Santi no está a gusto con Benedetti y sus lesiones y explora la posibilidad de reincorporar a Ibarra. Esto sí es pura especulación de su servilleta. Eso sí, me aseguran en Coapa que el indulto de Azcárraga jamás llegará. ¿Será?

NUEVO LICENCIAMIENTO SÓLO PARA UNOS

Ya mi padawan Castillo te explicó en su columna de hoy lo que pasará con la antigua certificación para ascender en nuestro futbol: la FMF aplicará el concepto de ‘licenciamiento’ que existe en FIFA; incluso lo confirmó este lunes De Luisa.

Este nuevo término para certificar a clubes para ascender comenzará en la Segunda Premier; sigue la famosa auditoria, pero la principal diferencia es que se aplicará desde el inicio del siguiente torneo, para que ya en Liguilla sepan cuáles cumplen para entrar a la Expansión.

Acá lo extraño es que están muy aplicados con la Premier y batearon muy rápido a Irapuato, Durango y Matamoros, pero con clubes como Correcaminos en la Expansión se han tardado todo un torneo en darse cuenta del cochinero dentro. Y seguramente los dejarán participar también en el siguiente certamen, lo que por supuesto levanta suspicacias de por qué son implacables e inmediatos con unos y laxos y permisivos con otros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO VS GUATEMALA SÍ SE DISPUTARÁ CON AFICIÓN EN EL COTTON BOWL.