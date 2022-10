Cruz Azul busca la salida de López de Silanes

ZOPILOTES EN LA NORIA

En más cambios, te cuento de otro grande, pues en el radio pasillo celeste ya se sabe que el actual director deportivo, Carlos López de Silanes, no está en los planes del 'Inge' Velázquez y quiere darle salida al final del torneo. Pase lo que pase.

Me cuentan que incluso ya le han llegado algunos proyectos que pretenden el puesto deportivo en Cruz Azul: de Paco Palencia, de Néstor de la Torre y de Gerardo Torrado, quienes han levantado la mano para entrarle al quite a partir de enero del 2023. Tendría que pasar un milagro para que López se quede, pues fue el discípulo que dejó Ordiales y ya quieren nuevos aires en La Noria, que no sean tóxicos para el grupo.

TÍTULO A MORIR

Al Rector, lo que pida. Por eso estuvo gacho cómo corrió Pumas a Lillini, pues no le decían nada de su futuro hasta que de repente, el 'Inge' Silva le preguntó que si tenía tele… Y ahí se vio. Como el Doctor Graue exigió un título para no irse de Pumas con las manos vacías de galardones en siete años, para el Club Universidad es lo único que importa ahora. Ni debuts, juveniles ni nada de la filosofía: la Liga MX a costa de lo que sea.

Por eso ya no dejaron a Andrés ni despedirse del plantel, porque los mandaron de vacaciones como a niños que les piden salir a jugar al jardín para que no vean el pleito de los papás. Pero Lillini les mandó video personalizado para decirles adiós y agradecerles.

Hubo mucho ruido de que el Doc Mejía Barón también se iba, pues escribí que había advertido cuando respaldó a Lillini que si se marchaba se iba con él, pero ya a la hora buena no será así. El 'Vice' deportivo arrastra el lápiz para convencer al Tuca de volver, o de encontrar a otro técnico cuya principal cualidad no sea la de trabajar a la cantera como lo hizo el ex técnico, sino de acercarlos a la corona. Veamos.

CRECE LA LEGIÓN MX

Y se nos va otro chavo a Europa: Jesús Hernández, delantero de 18 años del Querétaro, vuela mañana para iniciar el sueño. Eso sí, va al peor equipo de La Liga, el Elche, del que es copropietario el capo de capos, el promotor Christian Bragarnik, quien fuera socio cercano de Jorgealberto Hank, dueño de Xolos y Gallos, por lo que la idea es que el juvenil mexicano pueda echar raíces con el club ibérico gracias a la relación con el representante.

El trato en principio es por un año a préstamo, con el compromiso de que se renueve en automático por otro más, para que concluidos los dos años el conjunto español lo pueda comprar y consolide su carrera en Europa.

Hace unos meses, Chuy fue incluido en la lista de The Guardian como uno de los mejores 60 prospectos internacionales, pues suma más de 100 anotaciones en divisiones juveniles. Todo el éxito.

LLEGÓ LA MILLONARIA UNIÓN

De salida te cuento que hoy se hacen oficiales los detalles de la sonada y millonaria Leagues Cup 2023 entre Liga MX y MLS, el torneo que hará historia por unir dos Ligas en un certamen avalado por una confederación de FIFA.

Mikel Arriola, desde la CDMX, y Don Garber, desde NY, darán detalles del formato de la copa, que arrancará el próximo 21 de julio, durará un mes y se jugará entre los 47 clubes de México, Estados Unidos y Canadá, en una especie de Mini Mundial. El Campeón, Subcampeón y Tercer lugar recibirán pase automático a la Concachampions.

Ya te había escrito que lo sabroso de esta copa son los premios económicos: 350 mil dolarucos por partido disputado; cada club tiene dos asegurados y si llega a la Final, serán ocho, por lo que nada más de participación se puede embolsar 2.8 melones de los gringos. Falta meterle lo que caiga de televisión y patrocinadores. Y para los jugadores, por cada juego hay 100 mil de los verdes a repartir en el plantel. Ahí nomás. ¿Cómo no va a ser interesante para los MX?

