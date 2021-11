FMF apelará sanción de FIFA por grito prohibido

Doña Fede no se va a quedar cruzada de brazos ante el castigo tan pasado de lanza que le aplicó FIFA por el ‘grito prohibido’, me cuentan que sólo esperan que les manden el expediente completo del caso, porque sólo dieron a conocer la sanción de dos partidos y los más de dos melones nacionales a pagar, y no los argumentos detallados.

La apelación tendrá dos grandes argumentos: primero, que la FMF ha hecho hasta lo imposible por tratar de erradicar el grito, todo lo que ha estado en sus manos, no sólo con las campañas por todos lados, sino que ya van al menos 160 personas que sacaron del Azteca por gritar, por ejemplo, y ya no se puede hacer más.

Y segundo, que la propia FIFA, a través de los árbitros y comisarios de los juegos por los que se da la sanción, ¡nunca aplicaron el protocolo de los tres pasos que impone la propia FIFA! Es decir, sólo se quedaron en el llamado por el sonido local, y como se calló, ya no hicieron el de retirar a jugadores y hasta suspender el castigo. Entonces, si funcionó con el primer paso y ya no fueron necesarios los otros, ¿por qué carambas se sanciona?

De una vez te lo adelanto: la apelación va a la Comisión Disciplinaria fifera, pero si no hay reacción, Doña Fede se va a ir hasta las últimas consecuencias, es decir, a recurrir al TAS. De mí te acuerdas, o FIFA le baja a su posición de juez máximo del universo con castigos manchados, o se va a armar la de Dios es padre. Van con todo.

LOS QUIEREN ALEJAR DEL GRITO

Eso sí, los juegos siguientes de castigo se van a disputar en el Estadio Azteca a puerta cerrada, a menos que de forma exprés puedan revertir la sanción, cosa que veo complicada. Lo que sí está analizando Doña Fede, es que para los juegos de enero y marzo ya sacar al Tri del Coloso de Santa Úrsula, pues la afición no ha ayudado a evitar estas costosos vetos.

La gran pregunta es: ¿a dónde que no lancen el grito prohibido? Pues no hay mucho para dónde hacerse. Me dicen que la única ciudad con estadios grandes, que ha lucido un mejor comportamiento y ya casi no le grita al portero rival cuando despeja es Monterrey. Así que no sería raro moverse a la Sultana.

Otra opción es ir a Estados Unidos, el problema es que también se ha escuchado el grito en las sedes donde se ha parado México recientemente, aunque en menor intensidad que en el Azteca.

EN MONTERREY, MUNDIAL SÓLO CON RAYADOS

Ahora, ya escribiendo de sedes para el Tri y poniendo como ejemplo a la afición regiomontana, he escuchado mucho reciente que el proyecto de estadio de los Tigres tiene altas probabilidades de ser mundialista en el 2026, tanto que hasta el Gober ‘Fosfo Fosfo’, Samuel García, ya está corriendo la voz entre los suyos que se a van a ganar a la casa de Rayados. Pero su Franco de confianza sale a poner la claridad en aguas turbias: es imposible.

De entrada, esta candidatura se lanzó por ser sustentable, es decir, por no tener que gastar en construir estadios; todos los inmuebles que se entregaron a FIFA como parte del plan mundialista entre Estados Unidos, Canadá y México ya están edificados, incluso sólo dos no estaban en operación al momento de someter la candidatura, el Allegiant de los Raiders en Las Vegas y el SoFi de Rams y Chargers en Los Ángeles, pero ya están al 100 por ciento. Así que no es posible meter la nueva casa de Tigres.

Además, la organización de la sede de Monterrey está en manos de la directiva de Rayados y Femsa, así que no hay forma de que le suelten la sede a sus eternos enemigos.

DE LOS INCÓMODOS DEL NIDO

El martes prometí contarte más de cómo va la interna del América, especialmente porque había molestia de la directiva y cuerpo técnico con ciertos elementos. Hoy te cuento de un caso en concreto que no se puede arreglar: el de Renato Ibarra.

Para la Final de la Conca en Monterrey, la directiva azulcrema decidió cargar hasta con el perico, pensando en conquistar el título y celebrar con todos en cancha y vestidor, y por supuesto, para tener la foto alzando la copa con cada uno de los elementos del club, por eso es que incluso jugadores como Lainez, Suárez y Naveda, quienes ya se sabía que no iban a poder jugar por temas físicos, concentraron con la plantilla.

Sin embargo, hubo uno que quedó fuera de la planeación de la pachanga, mi entrañable amigo Renato, al que decidieron no invitar. Mis orejas en el Nido me confirman que Renato está prácticamente borrado del mapa por todo lo que ha sucedido a su regreso, por la falta de actitud para seguir las indicaciones de los doctores de casa y para rehabilitarse. Es incómodo, ya no le queda quién lo quiera en Coapa a pesar de tener contrato hasta 2023 y urge que se abra de nuevo el mercado de fichajes para darle pista. El próximo martes, otro caso.

LA CHARLA CONTRA LOS ‘HORRORES’

Y América regresó a la chamba tras el breve descanso para despejar la mente tras perder en Conca y Liga Em Ex; antes de comenzar la práctica de ayer, hubo una charla para apretar tuercas y enfocar miradas en lo que viene, en la Liguilla para encontrar La 14.

Mi Santi Solari y su cuerpo técnico externaron las preocupaciones en zona baja, por los ‘excesos de confianza’ y las lesiones, pero hicieron énfasis en que las bases tácticas de orden y equilibrio, las que les han dado el superliderato, deben intensificarse, así como reconocer para pulir los errores recientes. Mentalmente no ha sido fácil sobreponerse para las Águilas, pero el profesionalismo debe salir a flore.

Me cuentan que en el discurso gira en torno a aceptar que se perdió un objetivo, pero que sigue ahí el otro y lo ‘pelearán a muerte’.

UN ROMPIMIENTO MOMENTÁNEO

Vaya ruido que desató la explicación que di en la columna pasada de la salida de TUDN de la transmisión de la pelea del Canelo, que se queda en exclusiva en Azteca. Pues me contaron todo tipo de chismes: que si era el inicio de la ruptura hasta en transmisiones de futbol, que si incluso peligraba el Mundial para que se lo quedara Televisa en solitario y un largo etcétera. Pero todo son especulaciones. Lo único certero es que fue una decisión que pasó por el análisis financiero, pues en TUDN consideraron que les iba a salir más caro el caldo que las albóndigas y listo. Ya veremos cómo van en los partidos a futuro.

Lo que es una realidad es que el Zar Aguilar pidió quedarse en Las Vegas para cubrir de forma ‘personal’ el pleito entre Álvarez y Plant, pues en la televisora de Chapultepec le prohibieron a sus elementos hablar del Canelo esta semana, para no hacer el caldo gordo a los del Ajusco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PULIDO SOBRE GRITO HOMOFÓBICO: 'EN MÉXICO SI NOS DICEN QUE NO, HACEMOS LO CONTRARIO'