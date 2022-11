Pachuca buscará no soltar a Almada si lo quiere el Tri

NO LO SOLTARÁN

Antes de que sigan alimentando el chisme de que el Profe Almada es el relevo de Martino en la Selección, les cuento que Armando Martínez se la pasó recordando a medio mundo que El Guille, como le decimos sus amigos más cercanos, tiene aún cuatro años de contrato con los Pachucos y no lo quieren soltar.

Sirve para recordarte por qué se fue de Santos: al timonel uruguayo le gusta tomar poco a poco control absoluto de lo que sucede alrededor de sus equipos y en La Laguna, con tantas herramientas a disposición del cuerpo técnico, se le hizo sencillo tomar mejor decisiones propias, en lugar de escuchar el análisis y datos que le entregaban. La gota que derramó el vaso fue cuando a pesar de que ciencias médicas le advirtió que el Huevo Lozano estaba por tronar, Almada prefirió escuchar a su preparador físico, Rubens Valenzuela, y lo apresuró. Al final, el jugador se rompió y los Guerreros despidieron al auxiliar. A la larga, esto le costó al estratega pelearse con la directiva y sus procesos.

Cuando Almada llegó a Pachuca, al primero que reincorporó a su equipo de trabajo fue a Valenzuela, quien por cierto, vean cómo ‘puso en cintura’ a la Chofis López, que ya perdió 12 kilos de los que ganó en sus vacaciones por San José.

Así que aunque Almada demostró que puede ser ganador con un estilo aguerrido y espectacular, no es una perita en dulce como le gustan a Doña Fede en la Selección y Pachuca no se quiere deshacer del técnico. Para mí, no terminará en el Tri. Veamos.

ILUSIÓN DEL PATROCINADOR

Ya que partió la Selección Azteca a tierras europeas para encontrarse con el Tata, quien se había adelantado para ver al Tecatito, te cuento cómo va el panorama para Corona, nada halagador entre el sueño publicitario de ir al Mundial y la negación del Sevilla.

La barajeo más despacio: es más fácil que me saque la lotería en este mes que Jesús Manuel participe en Qatar. Así. Aunque el Tecatito es parte de la prelista de 31 jugadores, el Sevilla ya dejó claro que el alta médica no llegará antes de diciembre, e incluso el sonorense tuvo que acudir nuevamente a otra valoración en el club.

Pero hay más que sólo lo deportivo para presionar para que vaya: Chuy forma parte de la campaña de la cerveza Tecate durante la Copa del Mundo, por lo que su lesión cayó como agua fría. Las mentes de mercadotecnia de la empresa mantienen en los copys de la chela del águila la ilusión de que Chuy sí estará en Qatar para no echar todo a la borda. Es válido, pero todo apunta a que Corona no va.

SE REHUSA A VOLVER

Siguiendo con los tricolores, te cuento que en los planes de Diego Lainez no está volver al futbol mexicano, ni a corto ni a mediano plazo. Factor está esperanzado en tener una buena Copa del Mundo y subir sus bonos para emigrar a un club que sí lo valore. Aunque no se perfila como titular, sabe que cualquier minuto será importante para aprovecharlo y llamar la atención de equipos importantes en Europa.

Después de la volada de que América lo quería de regreso, resulta que hace poco sí se acercó un club mexicano para revisar con su repre si había chance: los Ti-gue-res aún del Piojo, pero les dejaron en claro que por ahora los costales de dólares no es lo más importante en su carrera. Herrera fue de los que dijo en su momento que no tenía que haberse ido tan joven a España, palabras que nunca cayeron bien a los Lainez. Venga, Diego, a seguir el sueño.

FLORECE JOYA DE UN HISTÓRICO

Aunque en el Nido aún se siente tristeza y decepción por dejar escapar La 14 tras tremendo torneo, te cuento que la esperanza se reactiva con las categorías inferiores. Tras el éxito de la Sub 18, llegó otro título con la Sub 13 de los emplumados, que sí pudo vencer al Toluca en la Final la semana pasada, y me cuentan que brilló uno de los hijos de un delantero que dejó profunda huella en Coapa: el Chucho Benítez, el joven Cristiano.

Mis compas de RÉCORD te contaron hace unos meses que ya estaba en la escuelita de las Águilas, así que sigue por buen camino y fue una de las piezas importantes de este equipo Campeón. Al igual que su padre, manifiesta buenas condiciones en la delantera y pronto podría llevar ya un rumbo promisorio en las Fuerzas Básicas del club.

DOÑA TELE RECLAMARÁ

Y ya de salida, te cuento que vaya que causó molestia en el Ajusco cuando les tiraron la señal en línea de la Final de Ida en Toluca, pues en Azteca sí compraron los derechos digitales y en YouTube recibieron un reclamo para bajarlo: el propietario original es Televisa.

Pues vendrá un reclamo de televisora a televisora, pero me dicen que no pasará a mayores, sólo para poner las reglas claras y que no vuelvan a aplicar una ‘Foxiña’ la próxima que les compren la chance de transmitir en vivo en streaming. Eso sí, cómo los Aztecos les volvieron a ganar en el rating en la señal abierta, ahí los de Chapultepec ya no dijeron ni pío.

