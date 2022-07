¿Por qué la novela Pumas-Alves tendrá final feliz?

SE DESTAPÓ

La novela del verano tuvo final feliz para Pumas. Hasta esta semana, no había oferta concreta del Club Universidad para Dani Alves, porque ni siquiera conocían su sueldo, pero eso sí, cómo se daban vuelo con que ya hasta el perro había dado el sí. Los representantes de Dani Alves no avanzaron al 'me interesa’, hasta la semana pasada. Por eso, el domingo, el Inge Silva lanzó el clásico “no hay comentarios del caso”, para no desvelar que ya al fin se había dado el gran paso, para no entorpecer la negociación.

Se mandó la propuesta al inicio de esta semana y la contestación llegó ayer, acompañada del juego en redes sociales del lateral brasileño y su mujer dando pistas. Muy rápido se arregló. Ahora sólo faltan los detalles finales, exámenes y la firma. Lo que queda de enseñanza como siempre: del plato a la boca se cae la sopa. Hasta que no se haga no se puede cantar.

DEJA HUECO CELESTE

Con la salida de Jaime Ordiales de La Noria rumbo al Tri, no necesariamente se va a llenar de inmediato el hueco que dejará en la directiva. Por eso le pidieron como única gran condición que deje ordenada la casa celeste, con los refuerzos que faltan, y entonces sí puede partir. Hay que recordar que Jaime llegó con Víctor Velázquez en el timón ya del Consejo de la Cooperativa y cuando decidió hacerse a un lado con Álvaro Dávila en el control del equipo, el presidente de los cementeros le pidió que no se alejara, pues lo mantuvo como asesor. Hasta que decidieron cortar al presidente Campeón de La Novena y así pudo volver.

Ahora que se marcha a meses apenas de su retorno, hay pocas opciones dentro del equipo que lo puedan suceder. La principal, y que está evaluando aún el Consejo Cementero, es precisamente al auxiliar que recomendó Ordiales para acompañar a Diego Aguirre: Carlos López de Silanes, pero como es uno de los más cercanos al directivo, en una de esas hasta se lo lleva a las juveniles del Tri. Veamos.

CANTERA DE DIRECTIVOS

Otro club que ya anunció los cambios en su estructura es el Pachuca, que le dio chance a directivos que venían en puestos de categorías inferiores, fieles a su costumbre de brindar oportunidad a que crezca la gente de casa.

Con esto me hizo recordar la salida del anterior director deportivo, Iván Alonso, quien duró solamente medio año en el cargo tras suceder a Marco Garcés, que había durado una década con los Tuzos. La explicación elegante por la que cepillaron al uruguayo es porque lo cacharon metiéndole la mano a la canasta, cosa que está penadísima en el Grupo Pachuca. Lo disfrazaron de temas personales y de falta al reglamento, pero la realidad es que el exdelantero quiso aprovecharse de su puesto para llevar agua a su molino y lo pagó con la salida. Ahora es persona ‘non-grata’ en el futbol mexicano.

A DARLE PASAPORTE

Y siguiendo con los movimientos en Pachuca, vaya fichaje que lograron al incorporar a Marcelo Flores del Arsenal, cedido por un año al Oviedo. Me cuentan desde la Bella Airosa que la negociación no fue sencilla, quien lo negoció en España fue Chucho Martínez con los ingleses y la familia de Marcelo.

Al final, los Flores aceptaron no sólo porque saben lo que significa formarse en las filas de un club del grupo, sino porque ya en España aspira ahora sí a buscar el pasaporte comunitario, cosa que en Inglaterra no podría por el tema del Brexit, que hizo que el país británico saliera de la Unión Europea y no aplican los beneficios migratorios para jugar en el resto del continente.

La idea es que al concluir el año de préstamo de los Gunners, el Oviedo renueve uno más, a fin de que cumpla los dos que se necesitan para aspirar a ser comunitario y no contar como extranjero en las ligas europeas. Y no se hizo el trato por los dos de una vez porque los reglamentos de FIFA lo prohíben. Eso sí, me aseguran que es imposible que después el Arsenal lo deje más tiempo o piense vendérselos, pues ven a Marcelo como una joya para aprovechar en sus filas a mediano plazo. A darle.

NO SALE ABRIR EL ESTADIO

Resulta que en la Expansión hay equipos que por más que cacarean que ya están con una gestión digna de Liga MX, reclaman que les deberían abrir la puerta, pero en realidad aún tienen problemas especialmente financieros por arreglar. Ahora es el caso del Morelia de Higuera.

El conjunto canario lanzó un comunicado que debían jugar a puerta cerrada esta jornada ante Pumas Tabasco, el domingo a las 9:00 pm, por 'motivos ajenos a la institución', sin embargo, una oreja michoacana me explicó que la realidad es que al club no le salen las cuentas si abren la tribuna en ese horario, ¡porque no va nadie!. Al duelo anterior en el Morelos acudieron sólo dos mil 485 aficionados. Sale más caro el caldo que las albóndigas, por la operación, el estacionamiento, y sobre todo, el pago de seguridad forzosa cuando hay gente. Así que mejor se inventaron esta mentirilla para ahorrarse esa lana.

