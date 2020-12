Pumas ofrece su plantilla a los 'ricos' de la Liga MX

Mis Francos, se coronó el mejor equipo de la Liga MX y se dio un manotazo en la mesa, no sólo porque fue el estilo más atractivo del torneo en los últimos dos años, aunque en esta Liguilla se haya transformado, sino que fue el líder sobre el segundo de la tabla. Más justicia, imposible. Enhorabuena, Fiera.

Lo que es un hecho es que con la clasificación de los cuatros grandes en la Liguilla, el reflector sobre León no fue lo intenso que debía tener el Campeón y esto causó malestar innegable en el Bajío. Es un fenómeno que se repite cada vez que al menos uno de los cuatro más populares está en la pelea. Lo han sufrido los regios y ahora La Fiera.

Yo creo que a mis amigos esmeraldas se les debe resbalar, tienen al mejor equipo del futbol mexicano y eso lo reconocerá la afición sin la necesidad de más espacios en medios de comunicación. ¡Gózalo, León!

FIESTA CON CONCIENCIA

Las pachangas que se arman tras un título de Liga suelen ser épicas. Legendarias. Sin embargo, León hasta en eso acertó después de conseguir La Octava. Primero, ya viste el festejo en el campo de los esmeraldas, con cubrebocas, un mensaje adecuado. Y después, me contaron que hubo celebración muy cuidada.

Claro que tuvieron chelas y champaña en el vestidor, algo leve, y después se fueron en el camión al hotel de concentración, pero ya no hubo celebración desenfrenada, como sucede muchas veces. Eso sí, el Presi ya les prometió que la comida de Campeón se arma en enero.

REMATE EN CANTERA

Ahora te cuento qué pasa con el otro finalista, que ya anda de vacaciones merecidas. Te lo digo como va: el tremendo torneo que hicieron me los mareó muy feo, sobre todo en la Liguilla.

Tanto halago agrandó a todo mundo en el Pedregal. Me dicen que desde el vigilante de la puerta, hasta el presidente Polo Silva, andaban bien alzados, pero que el 4-0 que les metió Cruz Azul los bajó de su nube porque juraban que se les había acabado la aventura. Mágicamente, se acabaron los desplantes, las malas contestaciones, y hasta andaban muy condescendientes con todo el mundo. Y ya después de perder la Final, ni les digo lo buena onda que andan.

LA DESBANDADA INICIA CON CARLOS

Y ya que estamos hablando de Pumas y que cada vez más cerca está el momento de que Carlos González llegue a Tigres, cómo te conté por acá hace semanas.

Me enteré que los felinos del norte le querían o quieren pagar a los de la CDMX en 'especie', es decir, una lanita y jugadores, y todo porque a Tigres la pandemia como a todos también les pegó en el bolsillo, pero Pumas lo que necesita y quiere es lana. Y de paso, sin querer supe que el representante del jugador (en aquellos días), no estaba muy de acuerdo con las ganancias para Charly, por lo que andaban dudosos en si irse o no a Nuevo León, pero por lo que veo ya todas las partes están contentas y próximamente lo harán oficial.

Y HABRÁ DESBANDADA

Del futuro, no pinta halagador. Aunque tampoco lo parecía al inicio del Guard1anes y ya ves hasta dónde llegaron.

Lo que tengo que actualizar es que la salida de Carlitos no será la única. Te cuento que Chucho Ramírez tenía la instrucción de poner a disposición de los clubes con las carteras más amplias a todo el plantel. Así como lo lees, como catálogo de zapatos, pues al club le urgen ingresos por ventas.

Ramírez se centró en tres equipos: Tigres, Rayados y Cruz Azul, a los que les dijo que el jugador que quisieran estaba en venta. Y claro que de inmediato los tres voltearon a hojear.

LA MÁQUINA SIGUE BUSCANDO

De Cruz Azul, te puedo decir que a pesar de lo que se ha especulado sobre los nombres para ser presidente del club cementero, lo único cierto es que no hay definición aún.

Los administradores del nuevo consejo siguen más metidos en lo que sucede en las áreas más importantes de la Cooperativa, como la cementera, las tiendas y los inmuebles, que en lo que sucede en el equipo de futbol. Me dicen que no hay prisa y hasta abril veremos novedades.

La otra certeza es que ya le dijeron a Jaime Ordiales que se arme al equipo sin pasarse del presupuesto asignado, que tiene entre otros topes, no invertir más de 3.5 millones de dólares en un solo refuerzo. Se acabó el despilfarro. Veamos qué hacen los celestes ahora.

ALMEYDA NO LE DICE NO A CRUZ AZUL

Por cierto, te cuento que como la dirección técnica del Cruz Azul sigue vacante, estoy checando los nombres que pueden llegar y no hay candidato seguro.

Lo que es un hecho es que de los que más han sonado, ni más ni menos que el de Matías Almeyda, pude consultar y al entrenador argentino no le disgusta la idea de poder venir al equipo cementero en este mismo verano, está dispuesto a escuchar ofertas y el azul le gusta en pocas palabras. Sabemos que su equipo en la MLS no lo soltará tan fácil, pero él quiere probar nuevos horizontes y esperemos para ver si se le hace

OTRO TRANCAZO EN STREAMING

Y ya de salida, los números que alcanzó la transmisión de Claro Sports fueron exorbitantes: 5.5 millones de viewers en la Final de Vuelta entre Felinos. Mucho más de lo que pudo sumar Fox Sports en sus canales. Prometo traer la cifra final.

