Regaños de Azcárraga y Salinas detonaron despidos en FMF

SE FUE LA NANA

Vaya golpe en la mesa que dio el Inge De Luisa con la sacudida en selecciones. Me contaron que en especial vino un regaño de Azcárraga y Salinas Pliego tras los fracasos, por lo que el presidente de Doña Fede tomó cartas en el asunto y en lugar de esperar hasta después de Qatar, como ya te había contado, decidió de una vez cortar por lo sano.

Aunque Mónica Vergara se salvó oficialmente ayer, me aseguran que es strike cantado y que sólo esperan a que llegue la nueva encargada de las Femeniles para que también le den pista. Un tema de cuidar los detalles de ‘género’ tan polémicos en estos días con las generaciones de cristal que se sienten por todo.

Pues además de los evidentes fracasos, hay una clave que le costó el puesto a Torrado: el excesivo respeto que le profesó al Tata Martino; nunca le dijo que no ni le debatió una idea o decisión. Funcionaba más como nana que como director deportivo. Así de claro. En Doña Fede no querían que se repitiera en Qatar, lo que sucedió en Monterrey, donde nadie le dijo algo a Vergara para reaccionar.

Y es que el entrenador nacional así se sentía a gusto, ya había impuesto sus reglas y no había quién le respingara. Para Torrado era hermoso todo lo que hacía. Es más, por ejemplo, cuando iba a dar una lista, Martino sólo permitía que acudiera a la reunión en casa su auxiliar Jorge Theiler y el Borrego. Nadie más. La falta de personalidad le pasó costosa factura a Gerardo, porque experiencia y preparación, vaya que la tenía.

NO FUNCIONA LA ESCUELA

Por cierto que para echarle más sal a la herida, resulta que coincide el cepillo en selecciones con el despido en el Alajuelense de Costa Rica de Albert Rude, el ideólogo de la MBP School of Coaches, la que resulta que es la escuela en la que estudió el grupo que dirigía a las juveniles, como Lucho Pérez, Javier Mier y Alan Rivera, lo que confirma que este método no funciona. En Doña Fede se deslumbraron con los espejitos.

AHÍ VA EL BUENO

Ahora, ¿quién es el bueno para arreglar el tiradero en casa? Se han dado vuelo con nombres por aquí y por allá. Me causa hasta gracia que los sectores más radicales e inconformes de las aficiones de América, Cruz Azul y Chivas no dejan de colocar a Baños, Ordiales y Peláez en la las oficinas de Toluca para que se marchen de sus equipos.

También hubo quien se aventó a sugerir a inactivos como Ferretti o La Volpe, una tontería. Incluso se tiraron opciones de fuera, en especial una no sería mala: Dennis Te Kloese, para que regrese a selecciones, pero pregunté y el holandés está enfocado al 100 en el proyecto en su país; es más, justo ayer le llegó la mudanza que faltaba de México y no piensa en regresar.

Lo único cierto es que el elegido es un directivo en activo, que sabe de cancha y que ha tenido resultados positivos en su andar. De Luisa lo tiene detectado y está negociando con su club la salida.

Uno de los candidatos naturales y que me aseguran, que es el tapado, es el actual Bicampeón de la Liga Meme X: Pepe Riestra, jefe del Atlas, con lo que de inmediato aseguré: ‘Es echar más leña al fuego con la influencia de Irarragorri’, a lo que mi máster oreja respondió: ‘¿De verdad te la pensarías si es a favor de México, de uno de los grupos más exitosos del siglo?’. Y creo que tiene razón. Veamos.

NEGOCIO DE SEGUNDA, TÍO

Varios me preguntaban: ¿Qué tan atractivo es tener un equipo en la Segunda de España? Pues con el modelo de repartir ingresos, con la derrama que cae de La Liga, salen bien las cuentas, y si tomamos en cuenta que Pachuca y Orlegi son dos grupos que saben del negocio, pinta mejor la cosa.

Tan sólo en cuatro temporadas pasadas (aún no se publican los resultados de la 21-22), ya en marcha el real decreto que salvó del endeudamiento a muchos clubes, resulta que el Oviedo, ahora de los Martínez, se embolsó por derechos 28 melones europeos, un promedio de casi 7 por campaña.

El Sporting de Irarragorri, en esas mismas cuatro temporadas, se metió 42.9 euromillones, con un ingreso especial de 19.3 mde en la 2017-18 por el paracaídas que les pone La Liga a los equipos que descienden de Primera. Así que tú dirás si es un buen negocio comprar un equipo de la división inferior profesional en la ‘Madre Patria’.

LA LIPO SALDRÁ CARÍSIMA

Y ya para cerrar, una de arbitraje que con Benito Archundia nomás no cambia. Me contaron que en la Comisión ya cacharon en la mentira al silbante Diego Montaño: resulta que se ausentó de la pretemporada con el pretexto de que su hija tenía Covid-19. Peeeero, se dieron cuenta de que en realidad, el árbitro se había sometido a una cirugía estética, pues se hizo la liposucción días antes y por eso no podía asistir a los entrenamientos previos al torneo.

Archundia montó en colera y viene un castigo muy duro: le van a quitar el gafete FIFA que le habían dado desde 2019 y que le da un ingreso mensual extra de 30 mil del águila. Eso sí, no ha dirigido y va al VAR en el Pumas-Necaxa.

