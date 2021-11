Renato Ibarra, recuperado para jugar Liguilla con América

CONTRASTE DE ACTITUD EN EL NIDO

Te cuento que en Coapa el que anda con la cola entre las patas es Aquino, otra vez de baja en el momento bueno, para toda la Liguilla. Si no está expulsado, está en el hule, pero América no cuenta con él en los juegos clave, y no lo contrató para que fuera uno más, sino para que marcara diferencia.

Aunque Gareca diga que es lesión distinta, en realidad es consecuencia de forzarlo, pues resulta que es el del mismo grupo muscular que le había advertido el club; es consecuencia de no llevar rehabilitación correcta: cicatrización, fortalecimiento y luego futbol. De las cuatro semanas que lleva el primer paso, las interrumpieron al mandarlo a jugar ante Venezuela. En fin.

Y ahora resulta que el que está listo es uno que no cuenta para el club, Renato, recuperado del bíceps femoral tras dos meses, sin recaída y ya hasta le han permitido participar en prácticas. Me cuentan que Ibarra se siente listo y quiere ayudar a Solari ante Pumas. La gente que rodea al ecuatoriano lo ve con minutos en CU. Veamos.

APOYO SIN VIOLENCIA

Por cierto, que mientras América y Pumas ajustan el llamado en conjunto para evitar la violencia entre aficionados, para ambos partidos el grupo de animación de las Águilas, ‘Disturbio’, tiene planeado realizar caravanas como apoyo. Ojalá que después no tenga algo negativo por reportar.

SE ENOJÓ EL PATRÓN

Si creías que todo en Chivas estaba de cabeza y no había voz que pusiera orden, te cuento lo que hizo Amaury Vergara tras quedar eliminados en Puebla, cosa que nadie más en el Rebaño.

Primero, lo que ya viste, le puso cara a los micrófonos y cámaras en el aeropuerto para asumir la responsabilidad del fracaso, una palabra que no ocupa a la ligera, y ofreció una disculpa a la afición. Además, lo hizo con toda la intención de que lo vieran sus jugadores, que pasaban por detrás viendo el ejemplo.

Asimismo, Amaury se puso el traje de su señor padre y le ordenó a Richie Peláez que avisara al plantel que al regreso aún no rompían filas como pensaban, sino que faltaba una reunión en Verde Valle. Y se cuadraron todos.

Le salió lo Vergara y subió el tono. Habló con los jugadores con la eliminación aún fresca y lanzó una advertencia para los sobrados, para los que se quedaron cortos: No hay lugar para el que no está al nivel del compromiso que implica Chivas y esos saldrán del equipo. Como lo lees. Les leyó la cartilla antes de romper filas para vacaciones de dos semanas.

Hoy es la primera de varias reuniones con Peláez y Marcelito Michel, para engrosar la lista de transferibles y empezar a apretar por los refuerzos que necesitan, así como la oportunidad de maduración para varios jóvenes que sí tienen el compromiso. Ya en los próximos días te actualizo la lista, aunque seguro que ya te imaginas quiénes la integran.

RESPIRAN CON SU SALIDA

La primera baja del Rebaño es el Cepillo Peralta y hay alivio de Chivas, no porque fuera una molestia en el vestidor, al contrario, a pesar de su nulo aporte en cancha, Oribe es líder entre los chavos; en realidad, el club respira con su marcha porque así libera a uno de los tres salarios más altos de su nómina. Así de claro.

Y por supuesto que le ofrecieron jubilarse para seguir como directivo en Chivas, a quién no le gustaría contar con la experiencia del Cepillo, pero le pusieron en la mesa ganar apenas una quinta parte de lo que percibe como futbolista. Así que Oribe prefiere buscar una última chance pateando el balón.

Ahora, sus opciones son pocas. A pesar de que muchos lo ponen en Santos, el club de La Laguna ya no tiene el interés de finales de 2018, cuando tras el Mundial se acercó el propio Irarragorri para plantearle amarrar su retorno a Torreón al siguiente año, cuando caducaba el contrato. Peralta lo descartó y la historia ya te la sabes: José Luis Higuera vio la oportunidad de clavarle otro cuchillo en la espalda al Guadalajara y quedar bien parado con Azcárraga al ficharlo con todo y su sueldo exorbitante.

Otra opción que se imaginan algunos colegas, la de la MLS, tampoco es viable, por su edad: con 37 años es casi imposible ser rentable en la liga gringa, apenas existe un jugador con esa edad en activo, Chris Wondolowski, y es por ser histórico del San José. Así que está en chino para Peralta.

AMENAZA DE DESBANDADA Y OSCURIDAD

Con el otro gran fracaso del torneo, el de Cruz Azul, ya también se mueven las aguas. Así como elogié a esta directiva cuando calmó las turbulentas aguas de La Noria y conquistó la ansiada novena, hoy tienen una calificación que no alcanza ni para examen extraordinario este semestre, por la temprana eliminación. Y va a sumar más taches.

Hay una lista larga de jugadores claves del título que Dávila y compañía no han logrado renovar, y otros que también apuntan a irse. Orbe Pineda es el primero, pues reportará en España en cuanto acabe sus merecidas vacaciones tras el trajín celeste y de selección. Y están los casos puntuales: Montoya no tiene clara la negociación para quedarse; tampoco Yotún y ya tiene ofertas, y luego está Pol Fernández, que aún no han visualizado que lo acecha la MLS. Súmale a Angulo y Peña, revulsivos importantes. Incluso a Passerini, que ese sí no pasa nada con su salida. Encima, dan gracias a los dioses del estadio que por el Cabezota Rodríguez no han vuelto a preguntar ante su baja de juego.

Lo peor, es que aunque ya no tienen el control directo de Scherer como operador de la 4T, que ayudó a Cruz Azul con el tema de Billy Álvarez, sigue la orden de austeridad al máximo y no pueden abrir cartera como antaño. Vaya futuro negro que se vislumbra en La Noria.

EL LARCAMONISMO ESTÁ EN FUEGO

Del técnico del momento, y no me refiero a Solari, sino a Larcamón, te tengo que contar dos. Primero, qué clase de mensaje mandó al abrazar al eterno utilero del Puebla en la tanda de penaltis: a Don More, Rogelio Cruz, de 74 años de edad, ¡con 55 años chambeando con La Franja! Lo entendió todo el entrenador poblano.

Y el Larcamonismo está tan encendido, que mi compadre El Fantasma Suárez ya me contó lo que le espera a Nicolás, quien fue buscado por León el ciclo pasado, pero decidió serle fiel a La Franja: pues resulta que el Pachuca no ha nombrado timonel porque está esperando a que acabe la Liguilla para el Puebla para entonces ir con todo por su técnico. Así como lo lees. Veamos.

BANDERAZO A UN AÑO DEL MUNDIAL

Y ya de salida, te cuento que hoy se ponen de gala en la Embajada de Qatar pues tendrán visita pambolera: Doña Fede y Doña Liga, junto a varios seleccionados, estarán con mi amigo personal Mohamed Alkuwari, el embajador qatarí en nuestro país, para dar banderazo simbólico a un año del Mundial de 2022.

Memo Ochoa, Héctor Moreno, el Inge De Luisa, Mikel Arriola, Manolo Negrete y otros personajes charlarán bajo una carpa árabe allá en Bosques de las Lomas sobre lo que viene para la siguiente Copa del Mundo. Se va a poner sabroso.

