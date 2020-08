Inicia su camino

Como entrenador Christian 'Chaco' Giménez en la Liga de Expansión MX con Cancún FC, con más de tres lustros en nuestro país, desde aquel lejano 2003 cuando llegó a los Tiburones Rojos del Veracruz y luego su paso por América, en donde poco habría que recordar, salvo aquella declaración del propio sudamericano en donde señaló que fue tratado “como un perro”, para luego ir a Pachuca en donde se consolidó como uno de los íconos de la institución hidalguense, donde en tres años sumó cuatro títulos, el más destacado la Copa Sudamericana.

Vino entonces la oportunidad de ir a otro grande como Cruz Azul, con los blasones de 'Chaco' se buscó terminar con esa sequía de títulos de Liga y Christian no lo logró; pese a ello, Giménez es considerado un referente histórico de los cementeros, pese a lo absurdo que suene al no poder sumar un campeonato de Liga, la nación celeste le reconoció la entrega característica en el campo y se ganó el lugar.

Llegó la hora de colgar los botines y los hizo con los Tuzos, toda esta retrospectiva tiene que ver por que 'Chaco' Giménez siempre mostró clase en el campo, liderazgo dentro y fuera de la cancha, son de esos jugadores que dada la pericia en el campo, cuando llega el retiro la dirección técnica es lo que sigue por la inteligencia que mostró dentro de las canchas.

Y 'Chaco' esperó que viniera la oportunidad de entrenar en la máxima categoría, esperó la llamada de Jesús Martínez, de Pachuca, y Guillermo Álvarez Cuevas, de Cruz Azul, su ilusión era arrancar con los equipos que es bien identificado, no llegó esa oportunidad y el año pasado cuando en su faceta de analista para la cadena Fox Sports vino el primer acercamiento, José Luis Orantes, propietario de Cafetaleros de Chiapas, le hizo la invitación para unirse a esta institución como entrenador, Giménez desechó la oferta, pensando tal vez en que llegaría la posibilidad en Pachuca y Cruz Azul. Un año después, de nueva cuenta, Orantes volvió por el 'Chaco' y en plena mudanza de Tuxtla Gutiérrez a Cancún, finalmente aceptó y se embarcó en esta aventura en la Liga de Expansión MX. Giménez arranca su carrera con un halo mediático favorecedor, tanto para él como para el club, será atractivo para los medios, por ser quien fue en el campo, pero Giménez no se debe confiar, sabe que esta nueva etapa y sobre todo el arranque lo marcará, la confianza no debe de existir en el diccionario del 'Chaco'.

Giménez tendrá como auxiliar técnico al victorense Francisco Javier Cortez Rodríguez, quien desde 2012 formó parte de la estructura de fuerzas básicas de Pachuca, pasando por todas sus categorías menores desde entrenador de porteros, hasta responsable en su momento de la categoría de la Liga Premier, Sub 13, 15 y 17, además de la Tercera División, el preparador físico que lo acompañará es el experimentadísimo Daniel Ipata, quien trabajó el torneo anterior con Correcaminos, pero dentro de su carrera ha laborado en Pumas, Morelia, Guadalajara, Cruz Azul y Pachuca.

Christian Giménez arrancará su travesía como estratega el próximo jueves como local ante Tampico Madero, que sea una carrera llena de éxitos, también habrá descalabros y ahí es donde 'Chaco' aprenderá más.

ACERTADA la decisión del presidente de Correcaminos, Miguel Manzur, de no mantener a Carlos 'Gullit' Peña en la organización de Correcaminos, las últimas semana fueron de intensas negociaciones entre el directivo y el futbolista, Peña llegó a Correcaminos cobrando 400 mil pesos mensuales, hoy en día con el control económico ejercido por la Liga MX en esta categoría era imposible sostener al mediocampista, el sueldo le representaba casi 50 por ciento del presupuesto de la nómina del equipo tamaulipeco, Peña no quiso negociar un ajuste económico y optó por irse a la Liga de Balompié.