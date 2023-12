Partido de oportunidades

México perdió ante Colombia en el amistoso disputado en Los Ángeles, pero creo que estos partidos, estos escenarios y, sobre todo estas oportunidades para conocer jugadores, son los premios más importantes que puede tener Jaime Lozano en juegos con las particularidades como el que enfrentó ante Colombia.

Un partido amistoso que no era fecha FIFA, un partido amistoso en donde tampoco cuenta con los grandes referentes del futbol mexicano, y un partido amistoso que le brinda la oportunidad para acercarse a algunos jugadores, que en otros escenarios no tendrían la oportunidad de ser llamados a la Selección Mexicana. Y es muy sencillo entender el por qué hoy Jaime Lozano debe sacar lo positivo de esta derrota, porque a nadie le gusta, pero no cabe duda que la Selección Mexicana, en este proceso de restructuración que está viviendo partido a partido y semana a semana, y sobre todo en la búsqueda de una idea general de futbol, pueda tener cada vez más y sobretodo mejores jugadores como opciones.

Este partido ante Colombia es exactamente eso, una muestra, una prueba para saber quiénes pueden formar parte del proceso, quienes pueden emerger para que la Selección Mexicana cuente con ellos, como una segunda o hasta tercera opción, pero estar ahí y empezar a formar parte de este proceso mundialista de cara a 2026.

Es muy cierto también que hay jugadores que por la edad uno podría asumir que están descartados, pero Jaime Lozano, el entrenador de las oportunidades, opina lo contrario. Opina que con un buen nivel en tu club puedes formar parte de esta selección.

Repito, a nadie le gusta perder, pero este partido funcionó para que Jaime conociera a los jugadores y que los jugadores también conocieran a Jaime. Ojalá, y eso parece por declaraciones después del partido, que más de uno haya podido pasar la prueba, y no porque queramos que ellos estén en la Selección Mexicana forzosamente, sino porque entre más y mejor competencia tenga el Tri, más y mejores jugadores formarán parte de esta selección.