La suerte está echada

El camino para el futbol mexicano en una nueva Copa América ya está dictado por lo que sucedió en el sorteo este jueves. Y además, se mostró un trayecto no tan complicado para el equipo de Jaime Lozano.

Es cierto que hay selecciones que han ido evolucionando futbolísticamente en los últimos meses y que tienen un presente bastante bueno, pero también es cierto que la transición que ha tenido la Selección mexicana, con Jaime Lozano al frente, ha sido muy positiva y ha sido enriquecedora para el balompié nacional. Dejando de lado el título de la Copa Oro que claro que alimentó el hecho de que Jaime Lozano se mantuviera como estratega nacional, hoy la sensación es que hay certidumbre y que hay una noción de trabajo, una idea que se está persiguiendo con Jaime Lozano, porque aquellos críticos rapaces que siempre están en busca de decir que todo en el fútbol mexicano es malo.

Hoy se preguntan qué sucede con Jaime Lozano, si con él hay un buen rumbo hacia el futuro, pero la situación de la selección mexicana deja ver que sí. Es cierto que en el partido de ida de los cuartos de final del la Nations League allá en Honduras, se complicó y se vio superado por el hostil ambiente que se vivió pero tuvo la capacidad para reponerse. Dramático o no, sobre la obra o no, la selección mexicana impuso a Honduras y avanzó al Final Four y a la Copa América.

No hay muchos jugadores mexicanos que atraviesen un gran nivel en Europa, pero hay algunos que son una buena insignia del balompié nacional y que sin duda alguna van a servir como estos estandartes de cara al futuro, y desde ahorita mismo con el presente, pero que en México debemos empezar a reconocerlos y ver el buen Futbol que han dejado y que están desplegando en estos momentos.

Ecuador, Venezuela y Jamaica, un grupo que tiene la particularidad que ninguno de los equipos que conforman a este sector B, jamás han ganado la copa América.

México y Jaime Lozano tienen un reto importante, pero no va a ser el de avanzar a la siguiente ronda, sino emular lo sucedido en 1993 y en 2001 para llegar a la final de la copa América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANCÚN FC, UN RPOYECTO VANGUARDISTA