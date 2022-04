Tata le bajó el pulgar a Marcelo Flores por declaraciones

PULGAR ABAJO A MARCELO

Luego de escuchar a Marcelo Flores pedir que lo lleven a la Copa del Mundo de Qatar por México en lugar de ponerse la playera de Canadá, un dardo directo a Gerardo Martino, este no lo tomó nada bien y lejos de ayudar a subir a Marcelo Flores al Mundial entrante, lo ha puesto contra pared, ya que una de las cosas que más le disgusta a Martino es que le dicten lo que tiene que hacer o que se metan en su trabajo, por lo que si el pulgar estaba a la mitad, ahora está mas abajo para el volante del Arsenal, al mencionar que primero se consolide y después exija o se decida. Es una invitación abierta a tomar la opción que tiene en mesa de la Selección de Canadá.

Aunque es evidente que la presión de la familia, en este caso su papá y su representante, son evidentes, teniendo en cuenta que el comodín de la Selección de Canadá se mantiene firme y hace que la presión suba el volumen, y hoy esa misma le juegue en contra y se haya quemado una oportunidad que no había tenido antes.

Por otro lado, a la dirección de selecciones nacionales no le gusta la idea de que juegue con Canadá y que se fugue un posible talento para el cuadro mexicano, ya que para el siguiente proceso mundialista esté o no Martino debe de existir una base joven de mexicanos, por lo que intentarán interceder para una conciliación, ya que en estos momentos y siendo honestos, el futbol y la Selección Mexicana no se puede dar el lujo de dejar escapar talento de ningún lado, y más, porque de la actual selección muchos emigrarán después de la Copa del Mundo de Qatar y se comenzará un nueva selección pensada en el Mundial como sede del 2026.

LLENA EL OJO DE TODOS

La mano de Fernando Ortíz tiene tanto a directivos, jugadores y dueño del equipo encantado. Su trabajo, la manera de entrenar, y sobre todo, la evolución del conjunto en la cancha, donde semana a semana y partido a partido se le ve mejor, la muestra fue cómo se le pararon a Tigres, uno de los contendientes al título en el presente certamen, aunado a la humildad y sencillez como persona y profesional que ha mostrado en todo momento, y no sólo desde que tomó al equipo, sino desde que llegó a la institución, todo ello le ha hecho sumar puntos día a día y prácticamente ganarse su continuidad como el entrenador de las Águilas para el siguiente certamen. Evidentemente los resultados son los que mandan e imperarán en el siguiente contrato, pero la Liguilla y los resultados ayudarán a ratificar la postura de la actual directiva, la cual es dejar el Tano Ortíz para el siguiente certamen.

Los jugadores, cuando se les ha cuestionado o preguntado sobre el trabajo del entrenador, no dudan un solo segundo en manifestar su apoyo a la continuidad del actual cuerpo técnico, y lo mismo de los directivos inmediatos, los cuales decidieron darle la oportunidad antes de contratar a un entrenador de renombre, por lo que es muy factible y prácticamente un hecho que Fernando Ortíz sea el entrenador de las Águilas para el siguiente torneo y mucho ayudarán buenos resultados en la Liguilla.

CRUZ AZUL, DEL ESCRITORIO A CANCHA

En Cruz Azul parece que los problemas de escritorio han llegado a la cancha. A últimos meses y de manera constante la pugna por tomar el control del equipo es cada vez más evidente, sabedores los dueños del potencial del equipo en la parte económica, todos quieren tomar parte del mismo. La Cooperativa Cruz Azul, dueña del equipo, se mantiene en constantes pleitos y discusiones, y ahora han llegado al equipo y han comenzado a rasgar y rasgar las fibras del mismo hasta manifestar cambios en la directiva, verles de manera más constante en las instalaciones, una situación que ni al plantel ni al cuerpo técnico los tiene tranquilos o fuera del tema, ya que lejos de formar un equipo fuerte, los ha mantenido lejos de ello. La directiva de Cruz Azul y todas sus ramas que de ahí emanan cada día buscan más protagonismo y eso ha quitado atención en el equipo, situación que esperan solucionar cuanto antes por beneficio de la parte deportiva, de lo contrario el primer eslabón en cortar será el proceso del entrenador como suele ocurrir y sin una memoria inmediata de lo que han trabajado para esta institución.

