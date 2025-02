Luisito Comunica explica el por qué fue operado de emergencia

Luisito Comunica mostró hace unos días que tuvo que ser operado de emergencia por problemas en la espalda, los cuales no detalló, pero dijo que por un tiempo no podrá caminar, pero confió en que los doctores hicieran bien su trabajo.

Tras unos días de recuperación, el creador de contenido explicó qué fue realmente lo que vivió, pues ni él se esperaba que tuviera que llegar al quirófano por un padecimiento que no va de acuerdo a su perfil.

¿Por qué operaron a Luisito Comunica?

El youtuber realizó un video para contar que los dolores en su espalda fue por unas “bolas nada deseables” que le causaban mucho dolor y que le impedían moverse.

Un dolor en la espalda lo mando directo al hospital / IG:@luisitocomunica|

“Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien. Y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio Rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele”, expuso.

Luisito detalló que antes de su operación estuvo muy activo subiendo montañas, caminando por la nieve y bailando en raves extremos, pero cuando regresó a México fue que comenzó su pesadilla por las hernias en los discos de su columna y ahora tendrá que usar una faja para moverse sin dolor.

Luisito mostró que todavía siente dolor después de la operación / IG:@luisitocomunica|

“Las razones por las cuales esto puede pasar es una, que es la más común: obesidad, que pesas más de lo que tus huesos pueden soportar, cosa que no aplica a mí. Tener tabaquismo crónico, es decir, que fumes de verdad, pero un chin$%,, que la nicotina ya te ha dañado la estructura ósea, cosa que, pues, la verdad tampoco aplica a mí... El chiste es que la única que aplica a mí, a la perfección, es que tengo la columna demasiado derecha. Entonces, básicamente, me comentó el doctor: ‘Luisillo, tú estás condenado a tener esto desde que naciste’”, finalizó.

El youtuber tendrá que usar una faja para moverse sin tanto dolor / IG:@luisitocomunica|

