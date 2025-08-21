"Gracias a la pensión de AMLO”: Señor se vuelve viral por comprar la nueva camiseta del Atlante

Don Miguel, un hombre de la tercera edad, se ha convertido en una figura viral entre la afición del Atlante y del fútbol mexicano. Durante el arranque del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión, el aficionado confesó que utilizó su Pensión del Bienestar para adquirir la nueva camiseta de su amado equipo, los Potros de Hierro del Atlante.

La historia fue compartida en TikTok por el usuario @rodo.calde22, donde se ve a Don Miguel mostrar con orgullo la prenda azulgrana y agradecer públicamente: “Gracias a la Pensión de Obrador”. Según sus propias palabras, pagó 1,199 pesos por la nueva indumentaria del club.

El aficionado se volvió viral en redes sociales | CAPTURA

“Recién inaugurada para la goleada”

Aunque el entusiasmo de Don Miguel era evidente, su predicción no se cumplió del todo: el Atlante empató 1-1 frente a Tepatitlán en ese partido. A pesar de ello, su gesto tocó fibras sensibles en redes sociales.

En tan solo dos días, el video acumuló más de 16 mil “me gusta”, 4 mil comentarios y más de mil compartidas. Entre las reacciones, hubo tanto críticas como mensajes de apoyo. Mientras algunos cuestionaban el uso de la pensión, otros defendieron su derecho a decidir: “Mil veces mejor ahí en la sonrisa de un abuelito”, escribió un usuario.

El señor presumió con orgullo su jersey | CAPTURA

Atlante, presente en el cine

La viralidad de Don Miguel coincide con otro momento importante para el club: la película documental “El equipo del Pueblo”, que narra la historia del Atlante, fue seleccionada para proyectarse en el Hola México Film Festival que se realizará en Los Ángeles del 12 al 20 de septiembre. Dirigida por Rafael Aparicio, la cinta explora la conexión emocional entre el club y sus seguidores.

Atlante vive un momento histórico | CAPTURA