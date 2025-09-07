La 'maldición de Drake' ataca de nuevo: el rapero pierde 300 mil dólares en US Open

Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en la Final del US Open, aunque el italiano no fue el único perdedor de la noche. En redes sociales se viralizó la apuesta que el rapero canadiense, Drake, hizo en favor de la victoria de Sinner, cosa que no ocurrió.

Drake apostó un total de 300 mil dólares para ganar más de 500 mil, sin embargo, la derrota del italiano condenó a la pérdida de dinero del rapero. Esta gran cantidad de dinero que salió de las cuentas del intérprete de "One Dance", significó una más de sus grandes derrotas y se sumó a la 'maldición de Drake'.

La apuesta de Drake | Captura de pantalla

La 'maldición de Drake' en el mundo de las apuestas

No es la primera vez que Drake pierde al apostar en el tenis, pues hace un año su pronóstico también fue erróneo en el US Open. En aquella final, el rapero apostó al estadounidense Taylor Fritz, sin embargo, el tenista cayó ante Jannik Sinner.

Pero Drake no sólo pierde en tenis, sino también en otros deportes. En futbol, dos grandes apuestas del cantante quedaron en números rojos. La primera fue en la Final de la Copa del Mundo 2022, en la que apostó a la victoria de Argentina en tiempo regular, cosa que no ocurrió hasta los penales.

Drake | @champagnepapi

De igual forma, con la Albiceleste de protagonista, Drake apostó en contra de Messi y compañía en el duelo ante Canadá en la Copa América de 2024. Una vez más, el cantante afectó a un equipo, y en este caso, a su patria.

Recientemente, también perdió en el gran juego entre Baltimore Ravens y Buffalo Bills. Drake apostó una cantidad arriba de los 250 mil dólares, que terminaron por ir a la basura gracias a la excelsa actuación de Josh Allen.

La apuesta de Drake | Captura de pantalla

También ganó algunas

No todas sus apuestas fueron malas, ya que en alguna ocasión logró ganar una buena cantidad de dinero. En el Super Bowl 58, el rapero apostó a favor de los Kansas City Chiefs sobre los San Francisco 49ers, por lo que ganó más de un millón de dólares.